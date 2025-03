Nit negra a les carreteres catalanes: 6 morts en accidents de trànsit

El que hauria d'haver estat una nit de celebració i alegria, emmarcada en la festivitat del Carnaval, va acabar transformant-se en un autèntic malson per a diversos conductors i famílies catalanes. La matinada d'aquest cap de setmana quedarà registrada com una de les més tràgiques en els últims anys a causa de quatre accidents mortals que han deixat un balanç desolador de sis víctimes mortals en diferents punts de Catalunya.

Quatre sinistres mortals en poques hores

Segons ha informat oficialment el Servei Català de Trànsit (SCT), els accidents van ocórrer en quatre punts diferents del territori català: la carretera C-25 a l'altura de Gurb (Osona), la C-58 en dues ubicacions diferents (Vacarisses i Badia del Vallès, ambdues al Vallès Occidental), i finalment a l'AP-7, concretament a l'altura de L'Aldea (Baix Ebre).

Encara que encara s'estan investigant les causes exactes d'aquests sinistres, la proximitat temporal entre ells i l'alta xifra de víctimes mortals han despertat l'alarma entre les autoritats de trànsit i els cossos policials. Des del SCT s'ha destacat que el dispositiu especial de vigilància per les celebracions del Carnaval estava actiu, però lamentablement no va ser suficient per prevenir aquestes tragèdies.

| SEM

Una xifra alarmant: 29 morts en poc més de dos mesos

La magnitud d'aquests accidents augmenta encara més la preocupació quan es posen en context amb la resta de l'any. Aquestes sis morts eleven fins a 29 el nombre total de víctimes mortals registrades a les carreteres catalanes des de l'inici de l'any 2025, la qual cosa suposa un increment considerable respecte als anys anteriors en el mateix període.

Durant el mes de febrer ja s'havia advertit una pujada en la sinistralitat: en concret, es van registrar 11 morts, la qual cosa suposa un alarmant increment del 57% respecte al mateix mes de l'any anterior. Les autoritats assenyalen, a més, que gran part d'aquestes víctimes recents eren joves, destacant l'especial vulnerabilitat d'aquest col·lectiu.

El drama humà darrere de les xifres

A això cal sumar l'accident succeït a la C-16, a Cercs (Berguedà), on una dona de 59 anys, veïna de Barcelona, va perdre la vida en produir-se un xoc frontal entre dos turismes. Encara que en aquest cas va ocórrer abans de la passada matinada, el succés ha estat relacionat amb l'onada d'accidents mortals a carreteres catalanes dels últims dies.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

Els equips d'emergències desplegats en els diferents accidents van treballar intensament durant la nit per intentar salvar vides i restablir la normalitat viària, però desafortunadament no van poder evitar les pèrdues humanes. Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van participar en complexos operatius de rescat, que en alguns casos van requerir la utilització d'helicòpters medicalitzats i diverses unitats terrestres.

Crida urgent a la prevenció i responsabilitat

Davant d'aquesta preocupant situació, tant les autoritats com les entitats relacionades amb la seguretat viària han fet una crida urgent a la responsabilitat de tots els conductors.

Es fa imprescindible intensificar els controls, reforçar les campanyes educatives i conscienciar de forma més efectiva la població per reduir dràsticament aquests números tràgics. La societat catalana, així com els responsables polítics i policials, s'enfronten al desafiament urgent d'implementar mesures contundents per revertir aquesta preocupant tendència i garantir una major seguretat viària.