Espectacular accident d'uns lladres: Detinguts

El que va començar com una operació rutinària per auxiliar víctimes d'un aparatós accident a Terra Alta ha acabat revelant un sorprenent delicte mediambiental. La Guàrdia Civil es va desplaçar ràpidament després de rebre una alerta pel bolcatge d'una furgoneta a prop del paratge de Teix d'en Grilló, situat dins del Parc Natural dels Ports, sense imaginar el que anaven a trobar al lloc del sinistre.

Accident en una zona natural protegida

L'accident ha ocorregut aquest divendres en una pista forestal dins del terme municipal de Prat de Comte, en una zona d'especial sensibilitat ecològica a causa de la riquesa natural i paisatgística del Parc Natural dels Ports. En arribar al lloc indicat, la Guàrdia Civil va trobar una furgoneta bolcada en un punt de difícil accés. A l'escena de l'accident es trobaven quatre individus, visiblement nerviosos i sol·licitant auxili.

Les tasques inicials es van centrar a assegurar el benestar dels accidentats, que malgrat l'espectacularitat del bolcatge, no presentaven ferides de gravetat. No obstant això, aviat el rescat va prendre un gir inesperat en descobrir-se la veritable raó per la qual aquests homes es trobaven en una pista forestal remota.

Descobreixen una insòlita càrrega robada

Mentre assistien als ocupants del vehicle, els agents van observar un detall peculiar als voltants de l'accident: desenes de bosses plenes de branques de llentiscle, un arbust mediterrani especialment protegit en aquesta regió. Després d'una ràpida inspecció, es van comptabilitzar prop de 400 quilos d'aquesta planta, extreta il·legalment del parc natural per a la seva posterior comercialització.

El llentiscle és una planta protegida per la seva importància ecològica, ja que contribueix a l'equilibri de l'hàbitat mediterrani. La seva recol·lecció massiva i il·legal constitueix un delicte mediambiental greu, especialment en un entorn com el dels Ports, la biodiversitat del qual està estrictament protegida.

Conductor reincidint en delictes ambientals

Les investigacions posteriors van permetre identificar que el conductor de la furgoneta no era un infractor ocasional. En revisar els seus antecedents, es va constatar que ja havia estat denunciat anteriorment per delictes similars relacionats amb l'extracció il·legal de flora protegida. La Guàrdia Civil ha qualificat aquest acte no només com un robatori, sinó també com un delicte ambiental d'alta gravetat, donat el volum i l'impacte potencial sobre l'ecosistema local.

Les autoritats competents en delictes mediambientals ja han rebut la denúncia formalitzada per la Guàrdia Civil. Els quatre individus hauran de respondre ara davant la justícia per aquest delicte contra la flora protegida, sumat al delicte contra la seguretat viària derivat de l'accident provocat en plena pista forestal, posant en perill les seves pròpies vides i potencialment la d'altres usuaris del parc.

Aquest espectacular incident no només subratlla els riscos legals i ambientals que comporta la recol·lecció il·legal de plantes protegides, sinó que també posa de manifest la perillositat de circular per vies no habilitades dins d'espais naturals protegits. Les autoritats han aprofitat l'ocasió per recordar a visitants i excursionistes la importància de respectar la flora i fauna locals, així com de circular exclusivament per pistes i camins autoritzats.