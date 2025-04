Brutal accident d'un camió a la C-12

Una escena impactant ha sacsejat a primera hora del matí els conductors que transitaven per una carretera concorreguda catalana, generant una ràpida mobilització dels serveis d'emergència. El sinistre ha involucrat un vehicle pesant i ha deixat, en un primer moment, un saldo incert de danys personals i materials.

Segons han informat fonts oficials del cos de Bombers de Catalunya, l'accident va ocórrer al voltant de les 07:30 hores d'aquest divendres, al punt quilomètric 20,4 de la carretera C-12, a prop de Tortosa. Un camió de grans dimensions ha patit una aparatosa sortida de via, bolcant-se lateralment sobre el voral. Malgrat la violència de l'impacte, els ocupants del vehicle han aconseguit sortir pels seus propis mitjans abans de l'arribada dels equips d'emergència.

| ACN

Immediatament després de la notificació, unitats de bombers, personal sanitari i agents dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc per assegurar la zona, socórrer les víctimes i regular el trànsit, que ha quedat temporalment afectat.

Estat dels ocupants

Els dos ocupants del camió han estat ràpidament atesos pels equips mèdics desplegats al lloc. Segons informacions facilitades per Bombers i corroborades posteriorment pels serveis sanitaris, ambdós presentaven ferides que en principi no semblaven revestir gravetat extrema.

La rapidesa amb què els ocupants han pogut abandonar el vehicle després de l'accident probablement ha estat determinant per evitar conseqüències encara més serioses. L'atenció mèdica immediata i la intervenció efectiva dels serveis d'emergència han estat clau per estabilitzar la situació al lloc del sinistre.

Afectacions de trànsit i tasques de neteja

L'accident ha generat complicacions importants en la circulació de la carretera C-12 durant les hores posteriors a l'incident, especialment a causa de les maniobres necessàries per retirar el vehicle bolcat. Els Mossos d'Esquadra han realitzat tasques de regulació del trànsit i han habilitat passos alternatius provisionals mentre es duien a terme els treballs pertinents per restablir la circulació amb normalitat.

En paral·lel, equips especialitzats han procedit a la neteja i retirada de restes de l'accident, una tasca complexa a causa de la mida i pes del camió implicat.

No és la primera vegada que la C-12, que travessa territoris importants del sud de Catalunya, es converteix en escenari d'accidents d'aquest tipus. La carretera és coneguda per ser especialment transitada per vehicles pesants, cosa que incrementa el risc potencial de sinistres. Aquest últim episodi ha reavivat les veus que reclamen millores en la infraestructura viària, així com majors controls de seguretat per minimitzar aquest tipus de successos en el futur.