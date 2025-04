Nou problema a Rodalies: Línia interrompuda per falta de tensió

Un nou contratemps ha tornat a alterar aquest matí la rutina de centenars d'usuaris del servei ferroviari català. Un incident tècnic, el detall del qual es va conèixer minuts després del primer avís, ha provocat la interrupció temporal del servei, generant gran confusió entre els passatgers que habitualment utilitzen aquesta línia.

Problemes reiterats a la línia R3

La incidència ha ocorregut específicament a la línia R3, que connecta Barcelona amb importants localitats del Vallès Oriental i la comarca d'Osona. Segons ha informat l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Adif, el problema rau en una falta de tensió elèctrica entre les estacions de Les Franqueses del Vallès i Centelles. Aquest tram, essencial per connectar importants nuclis urbans, ha quedat interromput temporalment des de primera hora del matí d'aquest divendres 4 d'abril, generant retards i molèsties significatives.

| ACN

Aquesta no ha estat la primera incidència a la línia R3 en el dia d'avui. Hores abans, els viatgers ja havien patit demores mitjanes de 20 minuts a causa de problemes tècnics relacionats amb el sistema de senyalització a l'estació de Montcada-Ripollet. Encara que aquesta incidència es va resoldre durant el matí, el nou error tècnic ha sumat més complicacions a una jornada especialment problemàtica per a Rodalies.

Treballs contrarellotge per restablir el servei

Des de primera hora, equips especialitzats d'Adif es troben desplegats sobre el terreny treballant a contrarellotge per resoldre la incidència el més aviat possible. La prioritat, segons fonts oficials, és retornar la tensió elèctrica necessària per reactivar el trànsit ferroviari de forma segura. S'ha activat el pla Ferrocat en estat de prealerta per gestionar adequadament la situació, com va informar Protecció Civil de la Generalitat a través dels seus canals oficials.

Mentre es resol aquesta situació tècnica, Renfe ha establert alternatives provisionals de transport per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris afectats. Aquesta mesura busca minimitzar les molèsties als viatgers, que cada vegada amb més freqüència expressen la seva frustració per les constants avaries i retards del servei.

Les interrupcions recurrents a Rodalies han reavivat el debat sobre la necessitat urgent d'inversions significatives per modernitzar i mantenir adequadament aquesta infraestructura clau per a Catalunya. Usuaris i representants polítics han alçat novament la veu, exigint solucions definitives que permetin garantir un servei fiable i de qualitat, d'acord amb la importància econòmica i social que representa aquest mitjà de transport.

Aquest nou incident, encara que aparentment puntual, evidencia un problema estructural més ampli relacionat amb el manteniment i la gestió de les línies ferroviàries. Les repetides incidències a la línia R3 reflecteixen les dificultats que afronten diàriament els milers d'usuaris que depenen d'un servei fiable per desplaçar-se a la feina, estudis o activitats quotidianes.