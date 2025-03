Espectacular accident d'un conductor contra una casa: 1 ferit crític

Conducció imprudent, distracció, excés de velocitat o simplement un error fatal: qualsevol hipòtesi podria explicar el greu accident ocorregut aquest divendres a la nit. Les imatges i els testimonis són impactants i parlen per si sols. Una persona lluita ara mateix per la seva vida en estat crític, i una altra ha resultat ferida de menor gravetat després que un vehicle sortís sobtadament de la via i col·lisionés brutalment contra la paret lateral d'una casa situada molt pròxima a la carretera.

Els fets: com va ocórrer l'accident

El sinistre es va produir al voltant de les 23:20 hores del divendres, quan el vehicle implicat circulava per la carretera T-350, concretament en el punt quilomètric 1,1 en direcció a Santa Bàrbara (Montsià). Per raons que encara estan sota investigació, el conductor va perdre el control del cotxe, cosa que va provocar que aquest sortís de la via i acabés estavellant-se violentament contra el mur lateral d'un habitatge situat just al marge de la carretera.

La força de l'impacte ha estat tal que ha causat danys estructurals significatius a l'immoble afectat, deixant visiblement esquerdada una de les seves parets, tal com mostren clarament les imatges preses després del sinistre. Segons han indicat testimonis presencials, el soroll de l'impacte va alertar immediatament els veïns de la zona, que van sortir ràpidament a prestar ajuda i avisar els serveis d'emergència.

| ACN

Mobilització massiva de serveis d'emergència

Només rebre's l'alerta sobre l'accident, els serveis d'emergències van activar un ampli dispositiu. Fins al lloc del sinistre es van desplaçar ràpidament sis dotacions dels Mossos d'Esquadra, tres unitats dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els bombers van haver d'intervenir per rescatar els ocupants del vehicle, que van quedar atrapats després del fort impacte. Després d'extreure amb èxit les víctimes, el personal sanitari del SEM va prestar atenció mèdica urgent al lloc abans de traslladar-los a l'hospital.

Una de les víctimes, el seu estat es reporta com a crític, va ser ingressada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, centre de referència per a traumatismes greus, mentre que l'altra víctima, amb ferides menys preocupants, va ser traslladada al mateix centre per a una avaluació mèdica més detallada.

| ACN

Un gran ensurt

A més del dramàtic estat en què han quedat els dos ocupants del vehicle, aquest accident torna a posar sobre la taula la vulnerabilitat de qui habita habitatges propers a les carreteres. La família afectada per aquest últim accident, a més de l'ensurt i la situació traumàtica, s'enfronta ara a la complexitat de reparar els danys soferts a la seva propietat.