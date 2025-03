Segon desastre del dia a les línies de tren: Ara per una avaria

per Mireia Puig

La xarxa ferroviària catalana ha tornat a ser protagonista d'una jornada marcada per les incidències. Després d'un primer incident que va afectar l'estació de Sants, una nova avaria ha interromput la circulació a la línia d'alta velocitat, generant preocupació entre els usuaris i posant en escac l'eficiència del servei.​

Una vagoneta de reparació, origen del problema

Segons ha informat Protecció Civil, la interrupció s'ha degut a una avaria en una vagoneta de reparació que operava a la línia d'alta velocitat entre l'estació de Sants i la bifurcació de Mollet del Vallès. Aquest contratemps ha obligat a aturar la circulació en aquest tram, afectant dos trens que han quedat immobilitzats a la via.​

Aquest incident se suma a un altre ocorregut hores abans, quan una avaria a la catenària de l'estació de Sants va paralitzar tots els trens d'alta velocitat. Encara que la circulació es va restablir al voltant de les onze del matí, els retards acumulats van assolir una mitjana d'una hora, generant malestar entre els passatgers.​

| ACN

Impacte en els viatgers i mesures adoptades

La interrupció del servei ha deixat nombrosos passatgers varats a les estacions i als trens afectats. Les autoritats han activat el pla d'emergència FERROCAT per gestionar la situació i garantir la seguretat dels viatgers. S'han mobilitzat equips tècnics per reparar l'avaria i restablir la circulació el més aviat possible.​

Els passatgers afectats han expressat la seva frustració davant la manca d'informació i les demores en els seus trajectes. Alguns han optat per buscar alternatives de transport, mentre que altres han decidit esperar la represa del servei.​

Una xarxa ferroviària que indigna els catalans

Aquests incidents posen de manifest els desafiaments que afronta la xarxa ferroviària catalana. Anys de desinversió han portat al col·lapse.

Les autoritats han anunciat que es durà a terme una investigació per determinar les causes exactes d'aquestes avaries i evitar que es repeteixin en el futur. Mentrestant, es recomana als usuaris mantenir-se informats a través dels canals oficials i planificar els seus viatges amb antelació per minimitzar els inconvenients.​metropoliabierta.elespanol.com