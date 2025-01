Caos a l'AP-7: 3 quilòmetres de cua a causa d'un accident

per Sergi Guillén

El matí d'aquest dimecres ha portat de nou complicacions per a centenars de conductors que circulaven per l'autopista AP-7. Un accident, registrat als voltants de Mollet del Vallès, ha obligat a tallar parcialment el pas en sentit sud (Papiol).

Provocant retencions que, en el moment de major congestió, arribaven fins als tres quilòmetres. Segons les primeres informacions aportades pel Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha implicat diversos vehicles. Encara que encara no s'ha fet pública la xifra exacta de turismes i camions implicats ni l'existència de ferits de gravetat.

Un aparatós incident que genera retencions

L'incident, que ha tingut lloc en una hora punta de desplaçaments, ha causat un gran efecte en cadena que ha empitjorat la situació en aquest tram de l'AP-7. Aquells usuaris que s'han vist sorpresos en plena via s'han trobat amb una circulació pràcticament aturada.

| ACN

Veient-se obligats a suportar esperes prolongades fins que els serveis d'emergència, els Mossos d'Esquadra i les grues poguessin intervenir i retirar els vehicles afectats. Els accessos anteriors, en direcció a la zona de l'accident, també han experimentat retencions significatives. El que ha obligat a molts automobilistes a buscar rutes alternatives o posposar els seus desplaçaments fins que s'atenués la congestió.

El Servei Català de Trànsit ha instat a la prudència i a la col·laboració de tots els implicats. Aconsellant respectar la distància de seguretat i no envair el carril d'emergència, ja que les ambulàncies i equips de bombers poden necessitar accedir immediatament al lloc del sinistre.

A més, es recorda la importància de mantenir-se constantment informat a través dels canals oficials, com les xarxes socials del SCT o les aplicacions mòbils de trànsit en temps real.

L'actuació per part dels serveis d'emergència

Els serveis d'emergència, amb diverses dotacions desplaçades, han tallat el carril afectat per facilitar així l'assistència a possibles ferits i la retirada dels vehicles sinistrats. Quant a la causa de l'accident, encara no hi ha confirmació oficial.

Tanmateix, es considera la hipòtesi d'una frenada inesperada o d'una distracció al volant, factors freqüents en aquest tipus de col·lisions per abast. Sigui com sigui, la investigació policial determinarà en les pròximes hores el motiu exacte que va desencadenar el succés.

Encara que la via ja ha recuperat parcialment la normalitat, s'estima que la congestió residual a la zona persisteixi durant un temps. A l'espera que la circulació es dissipi completament. Les autoritats, per la seva banda, recomanen als usuaris planificar amb antelació els seus desplaçaments i, si és possible, evitar aquest tram de l'AP-7 en les hores següents.

Així mateix, recorden que un sol descuit pot desembocar en un escenari de caos com el viscut avui. I apel·len a la responsabilitat col·lectiva per circular amb atenció i respectar les normes de seguretat viària.