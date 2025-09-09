Espectacular accident d’un camió a l’AP-7: carretera tallada

La jornada ha començat amb un ensurt majúscul per a centenars de conductors que circulaven per una de les principals artèries del país. Un succés inesperat ha transformat la rutina matinal en un escenari d'absolut caos i màxima tensió.
El protagonista ha estat un vehicle de gran tonatge, la càrrega del qual s'ha desprès sobre l'asfalt, desencadenant una col·lisió múltiple. Aquest greu incident ha obligat les autoritats a prendre mesures dràstiques, interrompent completament la circulació. El matí es presentava complicat per a tots aquells que necessitaven utilitzar aquesta via fonamental per als seus desplaçaments.
L'accident, que ha sacsejat la normalitat del trànsit, s'ha produït a l'autopista AP-7. Concretament, els fets han tingut lloc a l'altura del punt quilomètric 242, al terme municipal de Tarragona.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'alerta s'ha rebut cap a les set i vint-i-un del matí. Un camió que circulava en sentit nord, en direcció a Barcelona, ha perdut de manera sobtada les pesades bigues de ferro que transportava. La violenta caiguda del material sobre la calçada ha provocat una situació de risc perillosa per a la resta d'usuaris.
Un escenari de caos i la resposta d'emergències
El despreniment de la càrrega metàl·lica ha desencadenat un accident en cadena que ha afectat diversos vehicles que circulaven darrere. Una furgoneta i altres quatre turismes no han pogut esquivar les bigues, veient-se implicats directament en la col·lisió múltiple.
L'impacte ha deixat un panorama desolador, amb els vehicles danyats i la mercaderia bloquejant completament la via. La magnitud del sinistre ha mobilitzat de seguida un ampli dispositiu d'emergències per gestionar la situació. La prioritat inicial ha estat assegurar la zona per evitar que es produïssin nous accidents amb altres conductors.
Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat amb celeritat fins al lloc dels fets. La seva tasca s'ha centrat en la contenció de riscos, la revisió de l'estat dels ocupants i la preparació per a la complexa retirada del material.
Simultàniament, els Mossos d'Esquadra han activat un total de set patrulles per controlar el trànsit i garantir la seguretat del perímetre. L'operació per retirar les bigues de ferro, de gran pes i dimensions, s'anticipa com una tasca feixuga i prolongada. Els equips de manteniment de l'autopista també treballen per avaluar els possibles danys a l'asfalt.
El col·lapse del trànsit i les rutes alternatives
Les conseqüències de l'accident no s'han limitat al punt exacte del sinistre, generant un col·lapse circulatori de grans dimensions. L'autopista AP-7 ha quedat totalment tallada en sentit nord, impedint el pas cap a Barcelona i el nord de la comunitat.
Tanmateix, l'afectació s'ha estès també al sentit sud, ja que part de les bigues han envaït aquests carrils. En aquesta direcció, les autoritats han aconseguit habilitar un únic carril per al pas de vehicles. Aquesta mesura no ha pogut evitar la formació de retencions que ràpidament han arribat als tres quilòmetres de longitud.
Davant d'aquest panorama, la ruta alternativa recomanada ha estat l'autovia A-7, una via que discorre en paral·lel. No obstant això, el trasllat massiu de vehicles cap a aquesta carretera ha provocat un inevitable efecte dominó. L'A-7 també ha registrat importants problemes de congestió a l'altura de Tarragona.
Concretament, s'hi han acumulat fins a tres quilòmetres de retenció en sentit est, convertint la zona en una autèntica ratera. Per a milers de ciutadans, la paciència s'ha convertit en la principal aliada durant un matí especialment complicat a la xarxa viària.