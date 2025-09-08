Problemes a les carreteres aquesta tarda: accident a l'AP-7, 5 km de retencions

La tarda d'aquest dilluns ha posat de manifest novament la fragilitat de la xarxa viària. Un nou incident ha complicat seriosament la mobilitat de milers de conductors a la zona. Un accident ha generat importants retencions, alterant la rutina de retorn a casa de molts
El succés ha afectat una de les artèries principals per al transport a la regió. La paciència s'ha convertit en la millor aliada per als atrapats en el dens trànsit. Aquest escenari recurrent convida a la reflexió sobre la seguretat a les nostres concorregudes autopistes. A més, cal tenir en compte que un altre incident ha provocat més de 2 quilòmetres de retenció a una altra via molt concorreguda, la C-32.
El flux constant de vehicles es va veure interromput de manera abrupta per la inesperada col·lisió. L'asfalt es va transformar en un aparcament improvisat sota el sol de la tarda. Aquests successos recorden la importància de mantenir la màxima atenció posada a la carretera.
És vital respectar les normes per evitar conseqüències més greus que un simple retard. La seguretat viària és una responsabilitat que ens competeix absolutament a tots els conductors.
Un punt negre al Vallès
El sinistre va tenir lloc a la concorreguda autopista AP-7, a l'altura de Barberà del Vallès. La col·lisió es va produir als carrils que van en sentit nord, en direcció a Girona. Aquest és un tram que habitualment suporta una elevada densitat de trànsit a la tarda. El Servei Català de Trànsit ha facilitat la informació sobre el succés ocorregut aquest dilluns.
L'impacte va provocar una ràpida acumulació de vehicles en molt poc temps de reacció. S'ha generat una cua de fins a cinc quilòmetres de longitud en aquesta autopista principal. Les retencions començaven al terme municipal de la veïna Cerdanyola del Vallès.
L'accident va ocórrer passades les dues de la tarda, una franja horària realment molt crítica. Coincideix amb el final de la jornada laboral per a un gran nombre de ciutadans. A més, s'hi suma l'intens trànsit de vehicles pesants que caracteritza aquest corredor.
Les imatges difoses mostraven diversos vehicles aturats a la via amb danys visibles. Els equips d'emergència treballaven per resoldre la situació i assegurar tota la zona. La circulació s'ha vist compromesa, obligant els conductors a reduir la velocitat.
L'AP-7, una via sota pressió constant
L'autopista AP-7 s'ha consolidat com un dels eixos vertebradors del transport. Però també s'ha convertit en un escenari molt freqüent de múltiples incidents viaris. Des de la liberalització dels seus peatges, l'augment del trànsit ha estat totalment exponencial.
Això ha comportat un notable increment en la sinistralitat i en les congestions. Aquest corredor no només canalitza el trànsit local de l'àrea metropolitana de Barcelona. També és una ruta crucial per al transport internacional de mercaderies cap a França.
Aquesta elevada pressió converteix qualsevol accident, per lleu que sigui, en un gran problema. Es converteix en el detonant perfecte per a la formació d'enormes embussos circulatoris. La manca de vies alternatives amb la mateixa capacitat només agreuja molt més el problema.
Deixa milers de conductors sense cap altra opció que esperar pacientment als seus cotxes. Experts en mobilitat fa temps que adverteixen sobre la necessitat de fer millores. Urgeixen inversions en la infraestructura i en un transport públic molt més eficient.