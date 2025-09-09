Tragèdia mortal en un accident terrible a la RM-F14

Un final de jornada es va convertir en un escenari de desolació i pèrdua. Els esforços dels sanitaris van resultar inútils davant la gravetat de les ferides patides. Un home va perdre la vida en un instant, deixant un buit inesborrable en el seu entorn.
La carretera, testimoni silenciós del drama, sumava una nova víctima a les seves estadístiques. El que va començar com un trajecte rutinari va acabar de la manera més tràgica imaginable. El fatal desenllaç va tenir lloc després d'una violenta col·lisió que va involucrar dos vehicles molt diferents.
La tranquil·litat de la tarda es va veure bruscament interrompuda per l'estrèpit de l'impacte. Diverses trucades de testimonis presencials van començar a saturar les línies del Centre de Coordinació d'Emergències. Alertaven sobre un greu sinistre viari ocorregut entre un turisme i un camió de gran tonatge.
El succés va tenir lloc aquest passat dilluns, 8 de setembre, a la carretera RM-F14. La col·lisió es va produir al terme municipal de Torre Pacheco, a la Regió de Múrcia. Concretament, l'accident va passar al tram que connecta aquesta localitat amb la pedania de Jimenado.
Un rescat complicat i una lluita per la vida
Immediatament, es va activar un ampli dispositiu d'emergències per socórrer els implicats. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses unitats amb la màxima celeritat possible. Entre elles hi havia una Unitat Mòbil d'Emergències amb sanitaris de la Gerència d'Urgències 061.
També hi van acudir dotacions de bombers del Consorci d'Extinció d'Incendis i Salvament. Aquests efectius procedien dels parcs propers de San Pedro del Pinatar i Los Alcázares. La seva missió era crucial per al desenllaç dels esdeveniments.
En arribar, els equips de rescat es van trobar amb una escena desoladora i molt complexa. El conductor del turisme, un home de 57 anys, es trobava atrapat entre la ferralla. Els bombers van haver de fer una feina meticulosa d'excarceració per poder alliberar-lo.
Cada minut era vital mentre lluitaven per obrir un espai segur entre l'entramat de metall. Un cop alliberat, l'equip mèdic de la UME va estabilitzar-lo allà mateix. Els sanitaris van iniciar maniobres de reanimació avançades amb l'esperança de revertir el seu estat crític.
Un desenllaç fatal durant el trasllat
Malgrat els enormes esforços de tot el personal d'emergències desplegat a la zona, la víctima no va poder superar l'extrema gravetat de les lesions patides en l'impacte. L'home va morir lamentablement durant el seu trasllat a l'ambulància medicalitzada.
S'adreçaven a l'hospital proper Los Arcos del Mar Menor, però mai va arribar a ingressar-hi. La notícia de la seva mort va tenyir de dol la comarca del Campo de Cartagena. Ara la Guàrdia Civil ha iniciat una investigació exhaustiva per determinar les causes exactes del sinistre. Els agents treballen per esclarir les circumstàncies que van envoltar aquesta fatal col·lisió.
Aquest tràgic succés torna a posar de manifest la perillositat de les carreteres secundàries. Vies que sovint registren una alta concentració de trànsit pesant i vehicles lleugers. La RM-F14 és una carretera que connecta punts estratègics de l'activitat agrícola i industrial.
El flux constant de camions eleva el risc per als turismes que hi circulen. La convivència de vehicles amb masses i velocitats tan dispars sempre és un factor de risc. La prevenció i la màxima prudència es revelen com les úniques eines eficaces. Només així es pot intentar evitar que tragèdies com la que ha tingut lloc a Torre Pacheco es repeteixin.