Espantoso accidente frontal en una carretera secundaria: Tres heridos, uno de gravedad

La primera hora de la mañana ha dejado imágenes de tensión y angustia en una pequeña vía del Tarragonès. En apenas unos segundos, la normalidad de una carretera secundaria se ha transformado en un escenario marcado por sirenas, vehículos destrozados y equipos de emergencia trabajando a contrarreloj para salvar vidas.

El siniestro se ha producido en torno a las 6:35 horas en la carretera TV-2041, a la altura del municipio de Roda de Berà. Según han confirmado los Mossos d’Esquadra y los Bombers de la Generalitat, dos vehículos han colisionado frontalmente dejando un balance de tres heridos, uno en estado de gravedad.

El impacto ha sido tan violento que uno de los conductores ha quedado atrapado dentro de su coche. Los Bombers, que han desplazado dos dotaciones al lugar, han tenido que excarcelar al herido para que pudiera recibir asistencia médica inmediata.

| SEM

Tres heridos y traslado hospitalario

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplegado hasta cuatro unidades terrestres para atender a las víctimas en el mismo lugar del accidente. Dos de los heridos, con lesiones de carácter menos grave, han sido trasladados al Hospital de Santa Tecla, en Tarragona.

El herido de mayor consideración ha sido evacuado de urgencia al Hospital Joan XXIII, centro de referencia para casos graves en la provincia. Aunque no han trascendido más detalles sobre su estado, fuentes médicas confirmaron que presentaba lesiones de gran entidad derivadas del fuerte impacto.

Por otro lado, el accidente ha obligado a cortar completamente la TV-2041 en ambos sentidos. Según ha informado el Servei Català de Trànsit a través de sus canales oficiales, la vía ha permanecido cerrada durante varias horas. Lo ha hecho mientras se realizaban las labores de rescate, limpieza y retirada de los vehículos.

La situación ha generado retenciones de hasta un kilómetro en dirección norte, lo que ha complicado notablemente la movilidad en la zona a primera hora de la mañana. Finalmente, poco antes de las diez, Trànsit confirmó que la circulación había quedado totalmente normalizada tras el restablecimiento de la vía.

Intervención coordinada de los servicios de emergencia

En el operativo han participado dos dotaciones de Bombers, cuatro unidades del SEM y tres patrullas de los Mossos d’Esquadra, que han regulado el tráfico. La rápida actuación conjunta ha oermitido atender a las víctimas con celeridad y garantizar la seguridad del resto de conductores en una carretera secundaria muy transitada por vecinos de la comarca.

El accidente de este jueves en Roda de Berà vuelve a poner de manifiesto los riesgos de circular por vías secundarias. Este tipo de carreteras concentran una elevada siniestralidad debido a sus características: carriles estrechos, visibilidad reducida y mayor probabilidad de choques frontales.