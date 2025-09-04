Terrible incendi en una nau industrial de matinada: 3 ferits

La tranquil·litat de la nit s'ha vist alterada per un foc sobtat que ha sorprès tots els presents. En qüestió de minuts, la foscor ha quedat il·luminada per la resplendor de les flames, i l'ambient ha passat ràpidament de la calma al caos. Veïns i treballadors de la zona observaven amb inquietud com les columnes de fum negre cobrien el cel, mentre els equips d'emergència arribaven al lloc a tota velocitat.
El sinistre es va declarar pocs minuts abans de la mitjanit en una nau industrial situada a la zona del Campus Universitari de Terrassa. Segons van confirmar els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, l'avís es va rebre a les 23:56 hores. A la seva arribada, els efectius es van trobar amb un foc “totalment desenvolupat”.
L'origen va ser la combustió de tres bateries de liti emmagatzemades a l'interior del recinte. Aquestes bateries, conegudes per la seva capacitat de cremar amb gran intensitat i dificultat per ser apagades, van generar un escenari d'enorme perillositat. La situació es va complicar encara més quan les flames es van estendre ràpidament cap a una nau contigua.
Risc afegit per la presència de material pirotècnic
El foc no es va limitar a la primera instal·lació afectada. La propagació va arribar a la teulada i es va dirigir a un segon edifici que emmagatzemava productes vinculats a la fabricació de pirotècnia. Aquest detall, confirmat pels Bombers de la Generalitat, va elevar al màxim el nivell de risc de la intervenció, ja que qualsevol espurna podia provocar una explosió de greus conseqüències.
Conscient de la gravetat, el cos d'emergències va mobilitzar fins a dotze dotacions que van treballar intensament durant diverses hores. L'objectiu principal era contenir el foc a la primera nau i evitar que la segona es veiés afectada de manera total. Aquesta estratègia va ser clau per impedir una tragèdia de més magnitud en plena matinada.
Tres persones ateses pels serveis mèdics
Mentre els bombers lluitaven contra les flames, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplegar tres ambulàncies per atendre els afectats. En total, tres persones van rebre assistència sanitària. Els tres afectats, homes tots tres, han estat traslladats en estat lleu a l'Hospital de Terrassa.
Finalment, després d'un desplegament que es va allargar durant més de tres hores, els Bombers van donar el foc per extingit a les 03:12 hores. A partir d'aquell moment, van començar les tasques de revisió de punts calents i ventilació de l'espai per assegurar que no hi hagués rebrots.
L'incendi a Terrassa recorda l'alt nivell de risc que suposa emmagatzemar bateries de liti en espais tancats. Aquest tipus de components, molt presents a la indústria tecnològica, poden assolir temperatures extremes i són difícils de controlar un cop s'inicien les flames. La situació, a més, es va agreujar per la proximitat del material pirotècnic, que si s'hagués vist afectat podria haver provocat una catàstrofe de grans dimensions.