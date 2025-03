Terrible incendi en una casa abandonada de Lleida: les possibles causes

per Pol Nadal

El foc es va originar al voltant de les 20:43 hores en una casa situada al carrer María Montessori de Lleida. Set dotacions dels Bombers de la Generalitat van acudir al lloc per sufocar les flames, utilitzant una càmera tèrmica per revisar l'immoble i assegurar-se que no quedessin focus actius. L'habitatge, que consta d'una planta baixa i un primer pis, estava ocupat en el moment del sinistre. ​

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar que tres dels ferits es troben en estat crític. Dos d'ells van ser traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, mentre que el tercer va ser portat a l'hospital Moisès Broggi. Un quart afectat, en estat menys greu a causa de la inhalació de fum, també va ser traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. ​

Investigació en curs

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per determinar les causes de l'incendi. Segons les primeres hipòtesis, se sospita que una discussió entre els inquilins podria ser la causa que una persona incendiés la casa, deixant les víctimes tancades al seu interior. La tinent d'alcalde, Cristina Morón, es va desplaçar al lloc dels fets per seguir de prop la situació.

| XCatalunya

Més incendis a la zona

Aquest incident se suma a una sèrie d'incendis recents a la regió. El 31 de desembre de 2024, un home va ser detingut a Lleida per causar un incendi en una casa abandonada a prop de l'hospital Arnau. L'individu, que dormia a l'habitatge juntament amb altres persones, va encendre una foguera per escalfar-se, cosa que va provocar el col·lapse del sostre a causa de l'acumulació de materials combustibles. ​

Així mateix, el 16 de febrer de 2025, una anciana de 92 anys va morir en un incendi en un edifici d'apartaments a Vila-seca, Barcelona. El foc, que va començar al voltant de les 4:17 hores, va ser controlat a les 5:20 hores. Els Bombers de la Generalitat van rescatar tres persones i van confinar dotze veïns mentre extingien l'incendi. La difunta va ser trobada al seu apartament i tres persones més van ser traslladades a centres mèdics per intoxicació lleu. ​

Consells davant els múltiples incendis

Aquests successos deixen clara la importància de la prevenció i la ràpida resposta davant emergències. És fonamental que les autoritats continuïn investigant les causes d'aquests incendis per implementar mesures que evitin futurs incidents. A més, es recomana a la població mantenir sistemes de detecció de fum a les seves llars i estar informats sobre els protocols d'actuació en cas d'incendi.