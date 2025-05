Susto tremendo: Se encuentra una serpiente gigante en el patio de su vivienda

No todos los días una sorpresa reptiliana irrumpe en la tranquilidad de un domicilio. El desconcierto y la preocupación se apoderaron de los residentes cuando, de forma inesperada, una serpiente de gran tamaño apareció en el interior de una vivienda. Este tipo de hallazgos suele desatar inquietud y, a menudo, despierta el temor entre los vecinos, aunque en la mayoría de ocasiones el desenlace resulta ser menos alarmante de lo que podría parecer en un primer momento.

El suceso tuvo lugar este martes, cuando un vecino alertó a las autoridades tras descubrir una serpiente en el patio de luces de su casa. La reacción fue inmediata: los Agents Rurals, el cuerpo especializado en la gestión de la fauna en Catalunya, acudieron al lugar para verificar la situación. Según los datos facilitados por los propios agentes en sus redes sociales oficiales, el animal fue hallado en buen estado y no presentaba signos de agresividad ni de estar herido.

La serpiente fue identificada como una culebra verde y amarilla, conocida científicamente como Hierophis viridiflavus. Esta especie, de aspecto imponente, suele generar cierto impacto visual debido a su longitud, que puede alcanzar fácilmente el metro y medio, y a sus vivos colores, que alternan el verde y el amarillo con dibujos oscuros a lo largo de todo el cuerpo. A pesar de su apariencia, los expertos recalcan que este animal no es venenoso y que su mordedura no representa riesgo alguno para las personas.

| Wikipedia

Un animal sorprendente en plena ciudad

La presencia de la culebra verdiamarilla en plena zona urbana resulta llamativa, ya que se trata de una especie que, por lo general, habita en entornos rurales, zonas rocosas, matorrales mediterráneos y áreas de cultivo. Aunque su distribución principal abarca el Pirineo y el Prepirineo, es posible encontrarla ocasionalmente en otras zonas, bien por desplazamientos accidentales —como el caso de ejemplares que se esconden en motores de vehículos y recorren largas distancias sin ser detectados— o, en menor medida, por traslados premeditados de particulares.

Los agentes desplazados al lugar activaron el Grupo Especial de Captura Cinegética y de Gestión de Animales (GECAcar), una unidad especializada en la captura y manejo de fauna silvestre, para proceder con total seguridad tanto para el animal como para las personas. Tras capturar a la serpiente, fue trasladada al Centre de Fauna de Torreferrussa, donde recibió una revisión veterinaria que confirmó su excelente estado de salud.

Un aliado ecológico, no un peligro

La culebra verdiamarilla es un reptil diurno, ágil y con grandes dotes para la escalada, por lo que no resulta raro verla en arbustos, muros o incluso entre piedras durante las horas de más luz. Su dieta se compone principalmente de pequeños roedores, lagartijas y aves, convirtiéndola en un aliado eficaz para el control de plagas en los entornos donde vive.

Aunque este tipo de serpientes pueden mostrar un comportamiento defensivo si se sienten acorraladas —incluida la posibilidad de morder—, carecen de veneno y su mordedura no es peligrosa. La especie Hierophis viridiflavus no dispone de glándulas ni colmillos especializados para inocular toxinas, por lo que el contacto con seres humanos, aunque poco habitual, no supone una amenaza sanitaria real.

Cabe destacar que, a pesar del susto inicial, este reptil es considerado beneficioso para el equilibrio ecológico, ya que contribuye a controlar poblaciones de animales que podrían convertirse en plaga. Su presencia, aunque poco común en núcleos urbanos, es una muestra de la riqueza faunística que aún pervive cerca de las grandes ciudades.