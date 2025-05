Un conductor la fa grossa, enxampat a 174 km/h: S'enfronta a una pena de presó

La tranquil·litat del matí de dilluns 26 de maig a Ulldecona, un petit municipi del Montsià, es va veure alterada per un acte de pura temeritat. Eren les 09:21 hores quan un cotxe negre va irrompre com una exhalació per la carretera TP-3311. No es tractava d’un vehicle d’emergència ni d’una cursa legal.

Els Mossos d’Esquadra, que es trobaven realitzant un control rutinari de velocitat al tram, van captar amb el seu radar una xifra que va resultar gairebé irreal: 174 quilòmetres per hora en una via on la velocitat màxima permesa és de només 70. La diferència és tan brutal que parlem d’un delicte penal contra la seguretat viària.

Més ràpid que el Dakar, però sense excusa

La velocitat a què circulava aquest home de 29 anys supera fins i tot el límit del famós Rally Dakar, que sol establir una velocitat màxima de 170 km/h per a determinades etapes. El jove conductor va superar aquest llindar en una carretera interurbana comuna, cosa que va elevar la seva temeritat a nivells inadmissibles.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Els agents van aconseguir interceptar el vehicle —un Seat negre— a pocs quilòmetres del radar i van procedir a identificar el conductor. Tot seguit, es va aixecar una denúncia penal que va ser tramesa al Jutjat d’Instrucció de Guàrdia d’Amposta, on haurà de comparèixer en els pròxims dies.

Un delicte amb greus conseqüències

El que semblava una simple infracció de trànsit s’ha convertit en un procés penal amb possibles conseqüències molt greus per a l’infractor. Segons el Codi Penal espanyol, aquest tipus de conducta pot ser castigada amb: una pena d’entre 3 i 6 mesos de presó, una multa econòmica que pot oscil·lar entre els 6 i els 12 mesos d’ingressos de l’infractor o treballs en benefici de la comunitat durant un període de 31 a 90 dies.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Però no és tot. A més d’aquestes sancions principals, el conductor podria perdre el permís de conducció per un període d’entre 1 i 4 anys, cosa que, per a moltes persones, suposaria un cop dur tant en la seva vida laboral com personal.

Una alerta sobre la consciència al volant

Aquest succés ha despertat un nou debat sobre l’excés de velocitat a les carreteres secundàries. Sovint, aquests trams interurbans es perceben com a “menys perillosos” per la seva baixa densitat de trànsit. Tanmateix, les estadístiques i episodis com aquest demostren que són precisament aquests entorns on l’excés de velocitat pot tenir conseqüències més tràgiques.

Els Mossos d’Esquadra han reiterat la importància de respectar els límits de velocitat, assenyalant que el 40% dels accidents mortals en vies interurbanes a Catalunya estan relacionats amb aquest tipus d’infraccions.

I el més impactant: no hi va haver víctimes de miracle

El tram on es va produir la infracció, a més de ser estret i sinuós, sol estar transitat per ciclistes i vianants durant les primeres hores del dia. Afortunadament, el vehicle no va col·lidir amb ningú ni va perdre el control, però el risc potencial va ser altíssim.

Segons fonts dels Mossos, si aquell cotxe hagués tingut una avaria mecànica o s’hagués creuat un altre vehicle, avui estaríem parlant d’una tragèdia amb víctimes mortals. Per ara, el conductor s’enfrontarà a la justícia, però la seva imprudència deixa un advertiment clar per a tothom: la carretera no és un circuit, i la vida no dona segones oportunitats quan parlem de velocitat.