Gran ensurt en una piscina, menor ofegat: Rescat miraculós dels socorristes

El dissabte es desenvolupava amb normalitat en un ambient festiu, quan de cop la tranquil·litat es va trencar per un instant que podia haver acabat en tragèdia. Entre rialles i jocs, ningú no esperava que la diversió es transformés en una escena límit que va mantenir en suspens desenes de persones. La ràpida reacció dels professionals presents va ser decisiva perquè tot no acabés en un drama irreparable.
Un joc que va estar a punt d'acabar en desgràcia
Els fets van tenir lloc aquest dissabte cap a les 19.30 hores a les piscines municipals de les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues. Un adolescent de més de catorze anys jugava amb un grup d'amics a comprovar qui era capaç d'aguantar més temps la respiració sota l'aigua. La competició es va convertir en un perill real quan el jove va forçar massa la seva resistència i va perdre el coneixement després de romandre submergit durant massa temps.
En aquell moment, el personal de socorrisme va detectar que alguna cosa no anava bé i es va llançar immediatament al rescat. Van treure el menor inconscient de l'aigua i el van col·locar a terra ferma per iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar. L'escena va ser tensa i de gran expectació entre els banyistes, que observaven amb preocupació el desenllaç de cada segon.
Reanimació d'urgència amb ajuda inesperada
Els socorristes no van estar sols en aquest rescat. Una infermera que es trobava a la instal·lació com a usuària va intervenir per col·laborar en les maniobres de salvament. Mentre un dels professionals aplicava compressions toràciques, la sanitària va obrir la via respiratòria del menor per assegurar la correcta oxigenació.
Després de diversos segons d'incertesa, l'adolescent va aconseguir recuperar la consciència, tot i que presentava una notable desorientació. Els responsables de la instal·lació el van col·locar en posició de seguretat mentre arribaven els serveis d'emergència. Posteriorment, va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida, per a una revisió mèdica completa. Allà es va confirmar que es trobava fora de perill i va poder rebre l'alta poques hores més tard.
L'agraïment de la família i el consistori
L'Ajuntament de les Borges Blanques es va posar en contacte amb la família poc després del succés. Els familiars van confirmar que el jove ja estava totalment recuperat i van agrair la intervenció tant dels socorristes com de la infermera que va actuar de manera altruista. Des del consistori van destacar el mèrit dels professionals i van recordar la importància de la seva tasca durant la temporada de bany.
En un comunicat posterior difós a les xarxes socials, l'ajuntament va insistir en la necessitat d'extremar les precaucions dins de les instal·lacions aquàtiques. “Aquest episodi ens recorda la importància de no fer pràctiques arriscades a l'aigua, especialment aquelles que consisteixen a retenir la respiració durant massa temps”, va assenyalar el consistori.
Una crida a la prudència als espais d'oci
Cada estiu es repeteixen incidents relacionats amb imprudències a piscines i platges. En aquest cas, la intervenció immediata va evitar una desgràcia, però no sempre hi ha la mateixa sort. Els experts insisteixen que els jocs sota l'aigua que impliquen resistència física poden derivar en pèrdues sobtades de coneixement, amb conseqüències fatals si no s'actua amb rapidesa.
El que va passar a les Borges Blanques no només es recordarà com un ensurt que podia haver acabat malament, sinó també com un exemple del valor de la prevenció i la professionalitat. El rescat miraculós demostra que la preparació del personal de socorrisme és clau per garantir la seguretat als espais recreatius. La reflexió que queda és clara: la diversió mai no ha d'estar renyida amb la prudència, i respectar les normes bàsiques a l'aigua és el primer pas per evitar tragèdies.