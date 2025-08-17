Diumenge negre a les carreteres catalanes: Accident mortal d’un motorista

El matí d'aquest diumenge s'ha tenyit de dol a les carreteres catalanes, amb dos accidents mortals registrats en tot just vint minuts. La segona tragèdia ha tingut com a víctima un motorista, el recorregut del qual ha acabat de manera fatal en una via del Ripollès.
Segons l'ACN, l'accident s'ha produït minuts abans de les vuit del matí a la C-17, a l'altura de Les Llosses. Al punt quilomètric 88, el conductor de la motocicleta ha perdut el control del vehicle i ha acabat sortint de la via per causes que encara s'estan investigant.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de seguida, activant un ampli dispositiu. Tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat ràpidament al lloc del tràgic sinistre.
Quan els efectius han arribat, el motorista ja es trobava sense vida. Els sanitaris han intentat maniobres de reanimació, però el fort impacte ha resultat irreversible. La defunció s'ha certificat al mateix punt de l'accident.
Un diumenge marcat per la tragèdia
Aquest accident s'ha produït tan sols vint minuts després d'un altre sinistre mortal a la província de Girona. A Viladamat, un ciclista ha mort després de ser atropellat per un conductor que circulava sota els efectes de l'alcohol. L'home va ser detingut després de donar positiu a la prova d'alcoholèmia, sumant així un nou episodi d'imprudència mortal a les carreteres.
Amb la mort del motorista a Les Llosses, la xifra de víctimes mortals a les carreteres catalanes ja ascendeix a 91 enguany. D'aquestes, 28 eren motoristes, fet que confirma l'alta vulnerabilitat d'aquest col·lectiu a la xarxa viària.
Efectes en la circulació
L'accident ha obligat a tallar un carril de la C-17 en sentit Vic per permetre la feina dels equips d'emergències. La circulació ha quedat afectada durant més d'una hora, tot i que posteriorment s'ha restablert amb normalitat. La investigació continua oberta per determinar els motius exactes de la sortida de via, sense que per ara es descarti cap hipòtesi.
Un estiu negre a les carreteres catalanes
Els experts en trànsit adverteixen que la sinistralitat a l'estiu sol augmentar a causa de la major mobilitat i el cansament acumulat en els desplaçaments. Els motoristes, per la seva exposició, representen un dels grups amb més risc de patir accidents greus o mortals. El doble sinistre d'aquest diumenge a Girona posa en relleu la necessitat de reforçar la prevenció i la responsabilitat al volant. Cada desplaçament implica un risc que pot convertir-se en tragèdia quan s'hi suma la imprudència o la manca d'atenció.
El record d'aquest diumenge negre romandrà com un avís clar: les carreteres catalanes continuen sent escenari d'accidents fatals i les xifres de víctimes mortals no deixen de créixer. La combinació de prudència, respecte i consciència viària resulta més necessària que mai per frenar una estadística que no dona treva.