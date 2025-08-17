Tràgic atropellament mortal d’un conductor ebri a un ciclista: Detingut

El matí d'aquest diumenge ha deixat un nou cop en la seguretat viària de Catalunya. Un ciclista ha perdut la vida després de ser atropellat per un turisme el conductor del qual circulava sota els efectes de l'alcohol. L'episodi s'ha produït en una carretera secundària de l'Alt Empordà i ha acabat amb la detenció immediata de l'implicat.
Segons informa el Diari de Girona, el sinistre ha tingut lloc cap a les 7:30 hores a la carretera GI-623, a l'altura de Viladamat. Al punt quilomètric 16,3, el vehicle ha col·lidit contra un ciclista per causes que encara s'investiguen. L'impacte ha estat de gran violència i ha deixat la víctima sense possibilitat de ser reanimada tot i la ràpida intervenció sanitària.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'alerta i ha mobilitzat un ampli dispositiu. Fins a sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i dues unitats del SEM han acudit al lloc. Els sanitaris han intentat maniobres de reanimació, però no han aconseguit salvar-li la vida a causa de la gravetat de les ferides.
El conductor ha donat positiu en alcohol
El conductor ha estat sotmès a les proves d'alcohol i drogues al mateix lloc de l'accident. El resultat ha estat positiu en alcohol, confirmant que circulava sota els seus efectes. Davant l'evidència, els Mossos han procedit a detenir-lo acusat d'homicidi imprudent i de conduir en estat d'embriaguesa.
La via ha quedat tallada en tots dos sentits durant prop de dues hores per permetre les tasques de rescat. Finalment, la circulació ha estat restablerta poc després de les nou del matí.
Un estiu negre a les carreteres catalanes
Amb aquest atropellament mortal, ja són 90 les persones mortes a les carreteres catalanes en el que portem de 2025. D'aquestes, quatre són ciclistes, un col·lectiu especialment vulnerable davant el trànsit rodat. L'últim cas s'havia registrat tot just tres dies abans a Sanaüja, a la Segarra, on un home va morir després de sortir de la via i xocar contra un arbre.
La sinistralitat als mesos d'estiu està superant els registres de l'any passat. Trànsit adverteix que les carreteres secundàries concentren un nombre elevat d'accidents greus, en molts casos vinculats a l'excés de velocitat o al consum d'alcohol.
La vulnerabilitat dels ciclistes
Els experts en seguretat viària recorden que els ciclistes, juntament amb els motoristes i vianants, representen els usuaris més fràgils en cas d'accident. Fins i tot una taxa baixa d'alcohol redueix la capacitat de reacció i multiplica el risc de col·lisió. En vies secundàries, amb menys marge de maniobra i vorals estrets, el perill augmenta de manera considerable. El respecte a la distància de seguretat i la conducció responsable resulten determinants per evitar tragèdies com la que ha tingut lloc a Viladamat.
L'atropellament d'aquest diumenge posa de nou en primer pla la necessitat de reforçar la responsabilitat al volant. Cada decisió imprudent a la carretera pot costar una vida, com demostra aquest tràgic succés. Mentre la investigació continua per esclarir tots els detalls, el desenllaç ja és irreversible: un ciclista mort i una família marcada per una pèrdua evitable. El consum d'alcohol i la conducció continuen sent una combinació letal a les carreteres catalanes.