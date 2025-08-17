Susto tremendo en una piscina, menor ahogado: Rescate milagroso de los socorristas

El sábado se desarrollaba con normalidad en un ambiente festivo, cuando de repente la tranquilidad se rompió por un instante que pudo terminar en tragedia. Entre risas y juegos, nadie esperaba que la diversión se transformara en una escena límite que mantuvo en vilo a decenas de personas. La rápida reacción de los profesionales presentes fue decisiva para que todo no acabara en un drama irreparable.

Un juego que estuvo a punto de acabar en desgracia

Los hechos ocurrieron este sábado alrededor de las 19.30 horas en las piscinas municipales de les Borges Blanques, en la comarca de les Garrigues. Un adolescente de más de catorce años jugaba junto a un grupo de amigos a comprobar quién era capaz de aguantar más tiempo la respiración bajo el agua. La competición se convirtió en un peligro real cuando el joven forzó demasiado su resistencia y perdió el conocimiento tras permanecer sumergido durante demasiado tiempo.

En ese momento, el personal de socorrismo detectó que algo no iba bien y se lanzó inmediatamente al rescate. Sacaron al menor inconsciente del agua y lo colocaron en tierra firme para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. La escena fue tensa y de gran expectación entre los bañistas, que observaban con preocupación el desenlace de cada segundo.

| Ajuntament de les Borges Blanques

Reanimación de urgencia con ayuda inesperada

Los socorristas no estuvieron solos en este rescate. Una enfermera que se encontraba en la instalación como usuaria intervino para colaborar en las maniobras de salvamento. Mientras uno de los profesionales aplicaba compresiones torácicas, la sanitaria abrió la vía respiratoria del menor para asegurar la correcta oxigenación.

Tras varios segundos de incertidumbre, el adolescente logró recuperar la consciencia, aunque presentaba una notable desorientación. Los responsables de la instalación lo colocaron en posición de seguridad mientras llegaban los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, para una revisión médica completa. Allí se confirmó que se encontraba fuera de peligro y pudo recibir el alta pocas horas más tarde.

El agradecimiento de la familia y el consistorio

El Ayuntamiento de les Borges Blanques se puso en contacto con la familia poco después del suceso. Los allegados confirmaron que el joven ya estaba totalmente recuperado y agradecieron la intervención tanto de los socorristas como de la enfermera que actuó de manera altruista. Desde el consistorio destacaron el mérito de los profesionales y recordaron la importancia de su labor durante la temporada de baño.

| SEM

En un comunicado posterior difundido en redes sociales, el ayuntamiento insistió en la necesidad de extremar las precauciones dentro de las instalaciones acuáticas. “Este episodio nos recuerda la importancia de no realizar prácticas arriesgadas en el agua, especialmente aquellas que consisten en retener la respiración durante demasiado tiempo”, señaló el consistorio.

Una llamada a la prudencia en los espacios de ocio

Cada verano se repiten incidentes relacionados con imprudencias en piscinas y playas. En este caso, la intervención inmediata evitó una desgracia, pero no siempre existe la misma fortuna. Los expertos insisten en que los juegos bajo el agua que implican resistencia física pueden derivar en pérdidas súbitas de conocimiento, con consecuencias fatales si no se actúa con rapidez.

Lo sucedido en les Borges Blanques no solo se recordará como un susto que pudo acabar mal, sino también como un ejemplo del valor de la prevención y la profesionalidad. El rescate milagroso demuestra que la preparación del personal de socorrismo es clave para garantizar la seguridad en espacios recreativos. La reflexión que queda es clara: la diversión nunca debe estar reñida con la prudencia, y respetar las normas básicas en el agua es el primer paso para evitar tragedias.