Un camió accidentat provoca retencions: Tallat un tram a l’AP-7 i caos en una altra via

La circulació en una de les principals autopistes del país torna a estar marcada pel col·lapse. El que ha començat com un accident aïllat al migdia ha acabat afectant milers de conductors que aquesta tarda pateixen llargues retencions i desviaments en diverses vies properes.
L'incident s'ha produït sobre les 13.00h, quan un camió ha patit un accident en plena AP-7, a l'altura de Santa Perpètua en sentit Girona. Inicialment, la incidència ha obligat a tallar un carril, tot i que poc després l'afectació s'ha ampliat a dos, cosa que ha agreujat de manera immediata la situació.
Amb el pas dels minuts, els serveis d'emergències i els equips de manteniment han aconseguit habilitar de nou un carril. En aquests moments només un continua tancat. Així i tot, les conseqüències en la circulació són molt visibles i el trànsit avança amb gran lentitud.
Retencions entre Barberà i Santa Perpètua
El Servei Català de Trànsit ha confirmat que les retencions s'estenen al llarg del tram comprès entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua. Les càmeres de trànsit mostren imatges de cues quilomètriques que amb prou feines es mouen, amb un nombre important de camions atrapats en plena autopista.
L'impacte d'aquest accident no es limita a l'AP-7. La congestió afecta també la B-30, on a aquestes hores es registren cues en tots dos sentits a l'altura de Barberà. El desviament de vehicles que intentaven esquivar la caravana a l'autopista AP-7 ha acabat col·lapsant igualment aquesta via alternativa, generant un efecte dominó que complica la mobilitat a la zona.
Més problemes en altres carreteres
A més dels problemes al Vallès, Trànsit ha informat de circulació lenta amb alguna aturada en el tram comprès entre la Granada del Penedès i Subirats, també en sentit nord. L'acumulació d'incidències multiplica les dificultats d'aquells que tornaven dels seus desplaçaments o es dirigien cap a la província de Girona en plena tarda de dilluns.
Els tècnics de carreteres treballen per retirar el camió accidentat tan aviat com sigui possible i restablir la normalitat a la via. Tanmateix, les previsions apunten que les retencions es mantindran encara durant part de la tarda. Especialment al nus de Barberà i els accessos a l'AP-7.
Una autopista crítica sota pressió
L'episodi torna a posar en relleu la fragilitat de l'AP-7, una de les vies amb més densitat de trànsit de tot l'Estat. Qualsevol accident en aquesta autopista provoca col·lapses realment immediats i la propagació dels problemes a carreteres secundàries, cosa que incrementa la tensió dels conductors i el risc de noves incidències.
La situació d'aquesta tarda reflecteix la dificultat de gestionar el transport en un eix viari fonamental tant per a particulars com per al transport de mercaderies. L'accident d'avui se suma a una llarga llista d'incidents recents que confirmen que l'AP-7 continua sent un punt crític per a la mobilitat a Catalunya.