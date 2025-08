Gran ensurt en un campament: 15 menors i 5 monitors, rescatats a la muntanya

La tranquil·litat d'un dia d'excursió pot canviar en qüestió de minuts, i el que semblava una activitat de convivència i aventura es va convertir en una experiència que ningú oblidarà fàcilment. Els protagonistes d'aquesta història, un grup de joves i els seus monitors, van viure un d'aquells episodis que, tot i acabar bé, deixen una empremta d'inquietud i agraïment.

Tot va començar durant la tarda del passat divendres, quan una forta tempesta va irrompre en una zona de muntanya, sorprenent un grup que es trobava fent una ruta de campament. Els menors, acompanyats pels seus cinc monitors, estaven gaudint de la natura i posant a prova la seva capacitat d'orientació, quelcom habitual en els programes de colònies d'estiu. Tanmateix, el mal temps no només va portar pluja, sinó també un perill inesperat: la crescuda sobtada d'un riu.

Va ser precisament aquest canvi brusc en el cabal el que va truncar el retorn al punt de partida. El grup va quedar atrapat en una zona boscosa, concretament a la zona dels Amorriadors, a l'Alta Garrotxa, a prop de la riera de Beget. La frondositat de l'entorn i l'augment del cabal del riu van fer impossible que els menors i els adults poguessin creuar la zona amb seguretat. L'angoixa va anar en augment quan van veure que avançar era impossible i que l'única opció era demanar ajuda.

| ACN

La trucada d'emergència, rebuda cap a les 17:17 hores al 112, va posar en marxa un dispositiu de rescat que va mobilitzar vuit dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, un helicòpter especialitzat i els efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), experts en operacions de salvament en entorns de difícil accés.

L'operatiu de rescat: precisió i coordinació

Un cop localitzada la posició exacta del grup, els rescatadors van planificar la maniobra per garantir la seguretat de tothom. L'equip del GRAE es va endinsar a la muntanya i, després de contactar visualment amb els atrapats, els va ajudar a creuar la zona més complicada fins arribar a un punt segur des d'on pogués operar l'helicòpter.

L'extracció aèria va ser una operació complexa, ja que requeria transportar quinze menors i cinc adults. La feina es va allargar durant tota la tarda. Gràcies a la perícia dels rescatadors, els menors i quatre dels monitors van poder ser evacuats fins a la zona de la Farga, l'únic lloc accessible per als vehicles d'emergència, ja que la vegetació impedia arribar directament fins al grup.

El rescat es va fer mitjançant grues, cosa que afegeix dificultat a l'operatiu, especialment quan la llum del dia començava a escassejar i la meteorologia complicava encara més l'accés. Tots els evacuats van ser traslladats posteriorment fins al pavelló municipal de Camprodon, on van passar la nit a resguard i acompanyats.

El monitor que va haver de tornar a peu

Tot i l'èxit de l'operatiu, una circumstància inesperada va afegir tensió al desenllaç. Un dels cinc monitors no va poder ser evacuat per aire a causa de l'arribada del capvespre, que dificultava la visibilitat i posava en risc qualsevol maniobra amb l'helicòpter. Davant d'aquesta situació, el monitor va emprendre el camí de retorn a peu, però no ho va fer sol. Un equip d'efectius del GRAE el va acompanyar durant tot el trajecte per garantir la seva seguretat i evitar qualsevol contratemps.

Finalment, després de diverses hores de caminada i amb la foscor com a desafiament, el monitor va arribar a la zona on esperaven els seus companys i els menors. La nit va acabar al pavelló de Camprodon, amb tots els implicats sans i estalvis, tot i que exhausts després d'una jornada marcada per la incertesa.