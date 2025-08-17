Ensurt, dues persones atrapades en un canal: intervenció ràpida dels Bombers

Una tranquil·la tarda de diumenge es transformà en una situació d'alt risc per a dues persones. La seva jornada d'oci a la muntanya va fer un gir inesperat. Els excursionistes van viure moments de gran angoixa en quedar immobilitzats en un paratge natural.
L'aventura que havien planejat es veié abruptament interrompuda per la complexa orografia. Aviat comprengueren que necessitaven la intervenció d'especialistes per poder sortir d'una autèntica trampa rocosa. La caiguda de la tarda afegia una pressió addicional a l'escenari complicat que afrontaven.
Els fets van tenir lloc durant la tarda d'avui diumenge, 17 d'agost. L'avís als serveis d'emergència es va rebre cap a les quatre i quaranta-dos minuts. Dues persones es van trobar de sobte sense cap possibilitat d'avançar ni de retrocedir en la seva ruta.
Havien quedat bloquejades en un punt especialment compromès d'una coneguda zona de muntanya. La natura, amb la seva bellesa imponent, els mostrà el seu rostre més perillós i implacable.
Una tarda de senderisme truncada per la muntanya
L'incident tingué lloc a l'emblemàtic i sempre concorregut massís de Montserrat. Concretament, els dos excursionistes quedaren atrapats a la zona coneguda com a Canal del Mejillón. Aquest enclavament tan particular pertany al terme municipal de Marganell, a la comarca del Bages.
Es tracta d'un lloc molt freqüentat per amants de la natura i esportistes. Tanmateix, el seu recorregut no està exempt de dificultats tècniques que requereixen certa preparació. El que prometia ser una excursió memorable es convertí en una experiència angoixant.
Davant la trucada d'auxili, s'activaren de seguida els equips especialitzats dels Bombers de la Generalitat. La gravetat de la situació requeria els millors professionals del cos. Membres del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) es mobilitzaren amb celeritat cap al punt indicat.
La complexitat de l'accés feia impossible un rescat convencional només per via terrestre. Per això, també fou crucial el suport d'un helicòpter dels Mitjans Aeris (MAER).
Un rescat aeri d'alta precisió a Montserrat
L'operació de salvament fou executada amb una precisió mil·limètrica pels efectius desplaçats. L'helicòpter sobrevolà la zona per localitzar les dues persones al gorg estret.
En una primera fase del rescat, els bombers accediren fins als afectats per avaluar-los. Després d'assegurar els excursionistes amb arnesos, els remuntaren fins a un ressalt més segur. Des d'aquesta posició més estable, es preparà la delicada fase final de l'extracció.
L'helicòpter es posicionà de manera estàtica sobre el canal profund per fer una operació complexa. Les impactants imatges difoses pels mateixos bombers mostren l'enorme dificultat de la maniobra aèria. Finalment, els dos excursionistes foren hissats un a un i evacuats de la zona sans i estalvis. L'habilitat dels pilots i rescatadors fou fonamental per a l'èxit de la intervenció.