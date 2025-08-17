Nou incendi, perill màxim: gravetat 1, avançant a '1000 per hora'

Les alarmes han tornat a sonar amb força aquest diumenge a la comunitat de Castella i Lleó. Un nou incendi forestal ha desfermat una enorme preocupació entre les autoritats competents. El foc avança amb una velocitat vertiginosa, qualificada expressament com de "mil per hora".
Aquesta perillosa situació ha obligat els responsables a declarar el nivell u de perillositat. Els equips d'extinció treballen sense descans per contenir un front que amenaça de descontrolar-se. La columna de fum és visible des de diversos quilòmetres a la rodona, generant inquietud a la població.
El succés s'ha convertit en la màxima prioritat per als serveis d'emergència de la regió. La ràpida propagació de les flames a través d'una zona de gran valor ecològic és preocupant. Les condicions meteorològiques actuals no estan ajudant en les complicades tasques d'extinció.
El vent canviant i les altes temperatures dificulten enormement la feina dels brigadistes. Cada minut que passa resulta crucial per poder estabilitzar el perímetre de l'incendi actiu.
Un foc que es propaga sense control
Aquest nou i perillós incendi s'ha originat concretament a la província de Zamora. Les flames van començar al terme municipal de Mahíde, dins de la castigada comarca d'Aliste. Els serveis d'emergència van rebre la primera trucada d'avís a les 12:03 hores del migdia.
L'extrema virulència i la ràpida propagació del foc van obligar a elevar l'alerta. Aquesta decisió dràstica es va prendre tot just dues hores més tard, cap a les 14:15 hores de diumenge.
Segons la informació oficial facilitada per la Junta de Castella i Lleó, l'operatiu és extens. Una vintena de mitjans aeris i terrestres lluiten incansablement contra les flames a la zona. La coordinació del dispositiu es fa a través de la plataforma Inforcyl, que monitora l'avanç. El foc va començar en un terreny agrícola però ràpidament es va estendre cap a una zona arbrada. Aquest tipus de massa forestal dificulta les tasques i alimenta la voracitat de l'incendi.
El fantasma dels grans incendis a Aliste
La comarca zamorana d'Aliste reviu els seus pitjors malsons amb aquest nou succés. Molts veïns de la zona encara recorden els devastadors incendis de l'estiu de 2022. Aquells focs van calcinar desenes de milers d'hectàrees a la propera Serra de la Culebra. Va suposar una catàstrofe mediambiental sense precedents per a tota la província de Zamora i el país. El record d'aquella enorme tragèdia augmenta la tensió i la por a tota la regió.
La vulnerabilitat d'aquests paratges naturals torna a quedar tristament de manifest una vegada més. La memòria col·lectiva dels habitants tem que la terrible història es pugui repetir. Aquells incendis van deixar una ferida molt profunda a l'ecosistema i a l'economia local. Per això, la resposta davant d'aquest nou foc és contundent des del primer moment. Es busca evitar a tot preu que la situació pugui escalar a un nivell similar.
Què significa el nivell de gravetat 1?
La declaració de l'Índex de Gravetat Potencial (IGP) 1 no és una mesura que es prengui a la lleugera. Aquest protocol específic s'activa davant d'incendis que presenten un risc molt considerable per a la zona. Generalment, implica que es preveu que les tasques d'extinció puguin superar les dotze hores de durada.
També es declara si les flames amenacen d'arribar a nuclis de població o infraestructures importants.
És una mesura de caràcter preventiu que permet mobilitzar més recursos de manera gairebé immediata. La prioritat absoluta en aquests casos és garantir la seguretat de les persones i els seus béns. Amb aquesta declaració es poden incorporar mitjans d'altres províncies o fins i tot d'àmbit nacional. Es busca evitar que l'incendi forestal escali a una situació encara més crítica i perillosa.