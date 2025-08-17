Susto al quedar dos personas atrapadas en un canal: Rápida intervención de Bomberos

Una tranquila tarde de domingo se transformó en una situación de alto riesgo para dos personas. Su jornada de ocio en la montaña dio un giro inesperado. Los excursionistas vivieron momentos de gran angustia al quedar inmovilizados en un paraje natural.

La aventura que habían planeado se vio abruptamente interrumpida por la compleja orografía. Pronto comprendieron que necesitaban la intervención de especialistas para poder salir de una auténtica trampa rocosa. La caída de la tarde añadía una presión adicional al complicado escenario que enfrentaban.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de hoy domingo, 17 de agosto. El aviso a los servicios de emergencia se recibió sobre las cuatro y cuarenta y dos minutos. Dos personas se encontraron de repente sin posibilidad alguna de avanzar ni de retroceder en su ruta.

| XCatalunya

Habían quedado bloqueadas en un punto especialmente comprometido de una conocida zona de montaña. La naturaleza, con su belleza imponente, les mostró su rostro más peligroso e implacable.

Una tarde de senderismo truncada por la montaña

El incidente tuvo lugar en el emblemático y siempre concurrido macizo de Montserrat. Concretamente, los dos excursionistas quedaron atrapados en la conocida Canal del Mejillón. Este enclave tan particular pertenece al término municipal de Marganell, en la comarca del Bages.

Se trata de un lugar muy frecuentado por amantes de la naturaleza y deportistas. Sin embargo, su recorrido no está exento de dificultades técnicas que requieren cierta preparación. Lo que prometía ser una excursión memorable se convirtió en una experiencia angustiosa.

Ante la llamada de auxilio, se activaron de inmediato los equipos especializados de los Bomberos de la Generalitat. La gravedad de la situación requería a los mejores profesionales del cuerpo. Miembros del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) se movilizaron con celeridad hacia el punto indicado.

La complejidad del acceso hacía imposible un rescate convencional únicamente por vía terrestre. Por ello, también fue crucial el soporte de un helicóptero de los Medios Aéreos (MAER).

Un rescate aéreo de alta precisión en Montserrat

La operación de salvamento fue ejecutada con una precisión milimétrica por los efectivos desplazados. El helicóptero sobrevoló la zona para localizar a las dos personas en el angosto barranco.

| @bomberscat

En una primera fase del rescate, los bomberos accedieron hasta los afectados para evaluarlos. Tras asegurar a los excursionistas con arneses, los remontaron hasta un resalte más seguro. Desde esa posición más estable, se preparó la delicada fase final de la extracción.

El helicóptero se posicionó de manera estática sobre el profundo canal para realizar un complejo gruaje. Las impactantes imágenes difundidas por los propios bomberos muestran la enorme dificultad de la maniobra aérea. Finalmente, los dos excursionistas fueron izados uno a uno y evacuados de la zona sanos y salvos. La pericia de los pilotos y rescatadores fue fundamental para el éxito de la intervención.