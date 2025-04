S'emborratxa i posa a conduir la seva fillastra de 14 anys: Detingut un home de 50

La combinació d'alcohol i conducció torna a protagonitzar un incident tan insòlit com perillós. En aquesta ocasió, el protagonista és un home de mitjana edat que, després de consumir alcohol, va prendre la irresponsable decisió de permetre que una adolescent conduís el seu vehicle, posant en greu perill la seguretat de tots els implicats i tercers.

Els fets van ocórrer el passat diumenge 6 d'abril en hores del migdia, quan el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada alertant sobre un accident de trànsit. L'incident es va produir en un camí de terra perpendicular a una carretera local molt transitada a la comarca del Gironès. Immediatament, diverses patrulles de Trànsit dels Mossos d'Esquadra i dotacions dels Bombers de la Generalitat es van traslladar al lloc.

| ACN

En arribar al punt de l'accident, les autoritats van trobar un vehicle Citroën C3, model antic, que havia patit una sortida de via. A l'interior hi havia tres persones: dos homes adults i una menor d'edat. Els agents ràpidament van notar que alguna cosa no quadrava a l'escena.

Una menor al volant i adults ebris

Després d'identificar els ocupants, es va descobrir que la conductora de l'automòbil era una adolescent de tan sols 14 anys, sense cap tipus de permís de conducció. A més, el padrastre de la jove, un home de 50 anys, i el seu amic, que viatjaven amb ella, presentaven evidents signes d'embriaguesa. De fet, les autoritats van confirmar mitjançant proves d'alcoholèmia que un dels adults havia consumit alcohol en excés, amb un resultat preocupant de 0,57 mil·ligrams per litre d'aire expirat.

Segons fonts policials, va ser el mateix padrastre de la menor qui, després de beure alcohol, va permetre i fins i tot va incitar la jove a prendre el control del vehicle, la qual cosa constitueix un delicte greu contra la seguretat viària. La temerària decisió de l'home podria haver acabat en una tragèdia encara més gran si l'accident hagués ocorregut en circumstàncies més perilloses.

Conseqüències legals immediates

Degut a la gravetat dels fets, els Mossos d'Esquadra van procedir immediatament a denunciar la menor per un delicte contra la seguretat viària. Encara que per la seva curta edat serà tractada segons els procediments específics per a menors, el fet revesteix una gravetat considerable. D'altra banda, el padrastre va ser denunciat com a cooperador necessari en la comissió del delicte, enfrontant ara possibles conseqüències penals severes per permetre i motivar la menor a cometre un acte il·legal.

Un cop conclòs el procediment inicial, els agents van lliurar la menor a la seva mare, qui haurà d'enfrontar ara les implicacions legals i socials del succés protagonitzat per la seva parella i la seva filla.

Aquest incident posa de manifest un problema recurrent a les carreteres catalanes i espanyoles: la irresponsabilitat en combinar l'alcohol amb la conducció, i en aquest cas, agreujat per involucrar una menor. Les autoritats insisteixen que és crucial reforçar la conscienciació social sobre els riscos que suposa conduir sota els efectes de l'alcohol i, més encara, permetre que menors es posin al volant.

La seguretat viària s'ha d'entendre com una responsabilitat col·lectiva i qualsevol acte irresponsable no només posa en risc vides humanes, sinó que té conseqüències judicials i socials que afecten profundament les famílies implicades.