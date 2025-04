Bevent, drogat i en direcció contrària: Detingut

La irresponsabilitat al volant continua protagonitzant escenes perilloses a les carreteres catalanes. En aquesta ocasió, una combinació explosiva d'alcohol, drogues i conducció temerària ha posat en perill nombrosos conductors i ha provocat la detenció immediata d'un individu.

Els fets es van desencadenar la nit de dilluns quan els Mossos d'Esquadra van rebre diverses trucades de conductors alarmats, informant que un vehicle circulava en direcció contrària per una concorreguda via ràpida de la comarca del Bages. L'avís va generar una resposta ràpida de les patrulles policials que es van desplaçar amb urgència per interceptar el vehicle implicat i evitar mals majors.

| ACN

En arribar al lloc indicat pels testimonis, els agents van localitzar ràpidament l'automòbil. No obstant això, el que semblava una simple maniobra de detenció es va complicar a causa de l'estat deplorable en què es trobava el conductor. Quan se li va sol·licitar obrir la porta del vehicle, aquest va mostrar evidents dificultats per fer-ho i les seves paraules eren pràcticament incomprensibles, mostrant clars signes d'intoxicació.

Positiu en drogues i resistència agressiva

Després d'aconseguir apartar el vehicle de la circulació per garantir la seguretat de la resta d'usuaris de la carretera, els agents van procedir a realitzar les corresponents proves d'alcoholèmia i drogues. El resultat va confirmar les sospites inicials: l'home havia consumit substàncies il·legals, donant positiu per cànnabis. A aquest primer resultat s'hi va sumar una situació més complicada encara: el conductor va interrompre reiteradament i de manera deliberada la prova d'alcoholèmia.

En advertir-li que la seva negativa a col·laborar adequadament suposava un delicte addicional, l'individu va perdre el control completament, va començar a increpar els agents i, en un intent desesperat per evitar les conseqüències, va arribar fins i tot a intentar agredir físicament un d'ells.

Conseqüències immediates i risc a la via pública

Aquest comportament extremadament perillós no només posa en evidència la irresponsabilitat d'alguns conductors, sinó que subratlla la importància dels controls policials a la carretera. El detingut, que ara enfronta múltiples càrrecs per delictes contra la seguretat viària i atemptat contra agents de l'autoritat, va ser traslladat a dependències policials immediatament després de l'incident.

Dimarts, l'individu va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, on es determinarà la gravetat de la seva condemna després d'analitzar els fets i les proves aportades pels Mossos d'Esquadra.

Aquest cas torna a posar sobre la taula una problemàtica constant a Catalunya i a la resta del país: el consum d'alcohol i drogues al volant. Les campanyes preventives semblen no ser suficients per dissuadir alguns conductors, i incidents com aquest demostren la necessitat urgent d'endurir les mesures punitives i educatives.

El risc assumit per aquest conductor no només va afectar la seva pròpia integritat física, sinó que va posar en perill directe la vida de molts altres usuaris innocents de la via pública. És fonamental que la societat reflexioni sobre aquests fets i que les autoritats continuïn treballant de manera contundent per eradicar aquest tipus de conductes irresponsables.