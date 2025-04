Espectacular incendi d'una furgoneta al centre d'una localitat catalana

Moments de gran tensió s'han viscut recentment en un cèntric carrer català quan una furgoneta ha començat a incendiar-se, sorprenent veïns i vianants que ràpidament han alertat els serveis d'emergència. Una densa columna de fum, visible des de diferents punts del municipi, ha fet témer el pitjor a aquells que han presenciat de prop l'impactant escena.

Els fets han tingut lloc el dimarts 8 d'abril de 2025 poc després del migdia, concretament sobre les 12:09 hores, quan els serveis d'emergències han rebut una alerta ciutadana advertint de l'incendi en el motor d'una furgoneta aparcada en plena via pública. El vehicle, que ha quedat envoltat en flames en pocs minuts, estava situat al centre del carrer Antoni Figueras, al municipi de Tona, a la comarca d'Osona.

| ACN

Segons testimonis presencials, el foc ha començat de manera sobtada, aparentment provocat per algun fall mecànic a la zona del motor. Immediatament després de l'inici de les flames, una espessa fumera va començar a emergir des del capó del vehicle, elevant-se ràpidament i cridant l'atenció de totes les persones que es trobaven a prop del lloc.

La immediata trucada al telèfon d'emergències 112 ha permès una ràpida mobilització dels bombers del parc més proper. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una dotació completa del cos d'emergències, que ha actuat amb eficàcia per controlar i extingir l'incendi abans que s'estengués a la resta del vehicle o afectés altres propietats o automòbils propers.

Les imatges difoses a les xarxes socials pels mateixos bombers mostren clarament l'abans i el després de la intervenció. En una primera instantània, el vehicle apareix totalment envoltat en flames amb un foc intens i localitzat a la part frontal, mentre que a la segona fotografia s'observa com els efectius d'extinció ja havien aconseguit controlar la situació, tot i que la fumera encara seguia sent considerable.

Sense ferits, però amb danys materials visibles

Afortunadament, i malgrat la magnitud visual de l'incident, no s'han hagut de lamentar danys personals ni víctimes de cap tipus, gràcies al fet que no hi havia ningú a l'interior del vehicle en el moment de l'incendi. No obstant això, els danys materials a la furgoneta han estat importants, afectant especialment la part del motor i provocant probablement que el vehicle resulti sinistre total.

Els veïns i comerciants de la zona han expressat la seva preocupació pel fet que aquest tipus de successos poden derivar en situacions encara més greus si no s'actua amb rapidesa o si es produeixen en llocs més concorreguts o a prop d'espais sensibles com escoles o establiments comercials.

Aquest incident serveix com un recordatori als propietaris de vehicles sobre la importància de realitzar revisions periòdiques als automòbils, especialment en components clau com el motor, sistema elèctric i carburants, per prevenir situacions de risc. Així mateix, les autoritats recomanen als ciutadans mantenir sempre a mà el telèfon d'emergències i tenir clars els protocols bàsics d'actuació en cas d'incendi.