Drama després de l'apagada: Pugen a 25 les persones ferides a Catalunya

per Iker Silvosa

La gravetat de la crisi energètica viscuda després de l'apagada històrica del passat dilluns a Espanya continua augmentant a mesura que es coneixen noves dades sobre les seves conseqüències humanes. A Catalunya, el nombre d'afectats per incidents relacionats amb l'emergència energètica ha ascendit a 21, segons han confirmat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La xifra ha crescut significativament des de l'últim balanç oficial d'aquest matí, que havia comptabilitzat deu afectats.

Emergències per inhalació de monòxid de carboni

La majoria d'aquests casos es deuen a inhalacions de monòxid de carboni procedents del mal funcionament o l'ús indegut de generadors elèctrics emprats durant les hores sense subministrament elèctric. Des de l'inici de l'incident fins a les 8 del matí del dimarts, el SEM ha atès un total de 25 persones, de les quals 21 han requerit trasllat a centres hospitalaris a causa de la gravetat variable dels seus símptomes.

Els afectats es reparteixen per diverses localitats catalanes: Barcelona i Terrassa registren dos casos cadascuna, mentre que Vinyols i els Arcs, Sant Joan de Vilatorrada i Amposta comptabilitzen tres afectats cadascuna. Les localitats més afectades són Constantí, Calaf i Aitona, amb quatre persones ferides en cadascuna. A Sant Pere de Riudebitlles s'ha comptabilitzat un cas.

| SEM

Per atendre aquestes emergències, el SEM va mobilitzar un total de 24 unitats, evidenciant la magnitud dels recursos necessaris davant d'una crisi energètica de tal envergadura.

Tragèdia fora de Catalunya

Per desgràcia, les conseqüències de l'apagada no es limiten a ferides lleus o moderades. Fora de Catalunya, la situació és encara més greu, registrant-se fins ara quatre víctimes mortals relacionades directament amb incidents derivats del tall energètic. Aquests casos mortals reforcen la necessitat urgent de revisar els protocols de seguretat i educació ciutadana davant d'esdeveniments d'aquesta naturalesa.

Autoritats sanitàries i d'emergència han llançat reiterades crides a la població per extremar la prudència a l'hora d'utilitzar generadors elèctrics i sistemes alternatius d'energia. Els generadors han de ser emprats únicament en àrees adequadament ventilades per prevenir intoxicacions com les ocorregudes durant les últimes hores.

| Canva

La tràgica evolució d'aquesta crisi, que ja comptabilitza ferits i víctimes mortals, posa de manifest la necessitat imperiosa que les autoritats desenvolupin plans efectius de contingència i comunicació per a futures emergències energètiques.

La ràpida pujada en la xifra d'afectats alerta sobre la importància d'una millor preparació ciutadana davant de crisis similars, especialment en termes de seguretat i prevenció, per evitar que un incident tècnic pugui convertir-se en una autèntica tragèdia humana.