Drama després del desbordament del riu Foix: dues persones desaparegudes

Un dia aparentment tranquil es va convertir en tragèdia quan un riu a Catalunya, crescut per les intenses pluges de les últimes hores, es va desbordar i va provocar una greu situació d'emergència. El drama es va intensificar ràpidament amb la desaparició de dues persones, activant de seguida un ampli dispositiu de recerca.

El riu Foix es desborda a Cubelles

Els fets van succeir aquest dissabte a Cubelles, a la comarca del Garraf. La combinació d'intenses precipitacions i l'obertura de les comportes del pantà de Foix, que acumulava una gran quantitat d'aigua, va fer que el riu augmentés el seu cabal fins a sortir-se del seu curs habitual.

Segons va informar la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, els equips d'emergència van rebre l'avís i van desplegar ràpidament un operatiu format per equips subaquàtics dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter per localitzar les dues persones desaparegudes.

| ACN

Equips especialitzats a la recerca dels desapareguts

El desplegament dels equips de rescat ha estat notable. Els efectius subaquàtics estan executant minucioses tasques de rastreig en àrees submergides, mentre que la unitat aèria supervisa des de l'aire possibles punts crítics. Fins ara, les tasques de recerca continuen sense èxit, generant una creixent preocupació entre familiars i veïns de Cubelles.

Les autoritats han demanat als residents que mantinguin la calma, però també han fet èmfasi en la importància d'evitar acostar-se al riu o zones properes al seu curs a causa del perill latent de noves inundacions sobtades.

Protecció Civil adverteix la població

Davant la gravetat de la situació, Protecció Civil va emetre ràpidament una alerta per informar la població local sobre el desbordament. En aquest missatge, a més de notificar el que havia passat, es va instar fermament els ciutadans a no apropar-se als voltants del riu Foix.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), encarregada de gestionar els nivells d'aigua en pantans i rius, va confirmar posteriorment que l'obertura controlada de les comportes, tot i que necessària, havia provocat una pujada inesperada en el cabal del riu. Afortunadament, van indicar també que actualment el nivell de l'aigua ha començat a baixar, cosa que podria facilitar les tasques de recerca.

Conseqüències i prevenció després de l'incident

Aquest succés posa novament en relleu la necessitat de reforçar les mesures de prevenció davant fenòmens meteorològics adversos, cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic. Les autoritats locals han recordat que la prudència i seguir les instruccions oficials poden ser claus per evitar accidents greus.

| XCatalunya, Gori Masip

La desaparició d'aquestes dues persones no només ha commocionat els veïns de Cubelles, sinó que també ha encès novament l'alerta sobre com la gestió hídrica i les emergències en zones propenses a inundacions poden millorar per prevenir situacions tan dramàtiques com la viscuda en aquesta ocasió.

Mentrestant, els esforços es mantenen centrats a trobar les persones desaparegudes i a atendre una població encara commocionada per la força amb què la natura va recordar el seu poder imprevisible.