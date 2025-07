Tragèdia en una platja molt coneguda: Mor un banyista de 61 anys

Un dia de platja, descans i tranquil·litat va acabar de la pitjor manera possible aquest dissabte per a un banyista de 61 anys, la identitat del qual encara no ha estat revelada per les autoritats. El que havia de ser una jornada agradable vora el mar va acabar convertint-se en una autèntica tragèdia, deixant commocionats tots els testimonis presents.

L'alarma va saltar minuts després de les onze del matí, segons van informar des d'Emergències 112 Andalusia. En aquell moment, el telèfon d'emergències va rebre una trucada alertant que un home havia estat rescatat del mar en estat inconscient. El banyista va ser ràpidament traslladat a la vora, on els presents van començar immediatament maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP).

Emergència a la platja de La Malagueta

Els fets dramàtics van tenir lloc a la popular platja de La Malagueta, a Màlaga capital, molt concorreguda en aquestes dates d'estiu. De seguida s'hi van desplaçar efectius de la Policia Local, Policia Nacional i els serveis sanitaris, que van continuar executant tasques de reanimació avançades a la zona habilitada per a primers auxilis a la mateixa platja.

| FLusvarghi

Malgrat la ràpida reacció i la professionalitat del personal sanitari, no es va poder fer res per salvar la vida del banyista. La Policia Local va confirmar posteriorment al servei d'Emergències 112 que l'home havia mort, tot i que de moment es desconeixen les causes exactes del succés. Ara seran els resultats de l'autòpsia els que determinaran si la mort es va deure a una causa mèdica prèvia, a un problema sorgit durant el bany o a algun altre factor encara no identificat.

Recomanacions per prevenir incidents al mar

Aquest lamentable episodi posa de manifest la importància d'extremar les precaucions quan es realitzen activitats aquàtiques, especialment als mesos d'estiu, quan augmenta notablement l'afluència a platges i piscines. Experts en seguretat recomanen evitar entrar a l'aigua immediatament després de menjar, evitar els banys prolongats quan la temperatura corporal és molt elevada i tenir especial precaució si es pateixen patologies prèvies, com problemes cardíacs o respiratoris.

A més, és vital seguir en tot moment les indicacions dels socorristes, respectar les banderes que assenyalen l'estat del mar i banyar-se en zones vigilades per a una resposta ràpida davant qualsevol incident

| Freepik

Consternació entre els banyistes

Els presents a la platja van mostrar la seva consternació davant el que ha passat, reconeixent la rapidesa de resposta per part del personal sanitari i policial. La platja de La Malagueta és un dels espais més estimats i concorreguts de Màlaga, especialment durant els caps de setmana i l'època estival, per la qual cosa fets com aquest generen un gran impacte emocional entre els visitants habituals i la comunitat local.

Les autoritats locals reforçaran els pròxims dies les campanyes de conscienciació per garantir la seguretat de tots els banyistes i evitar en la mesura del possible que successos tan desafortunats es tornin a repetir. La tràgica mort serveix com a recordatori dolorós, però necessari, que la prevenció sempre ha de prevaler en qualsevol entorn aquàtic.