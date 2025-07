Tragèdia mortal a la TP-2124: Un conductor drogat i borratxo atropella una dona

per Mireia Puig

La matinada de dissabte ha acabat amb una tragèdia que se suma a la preocupant xifra de víctimes mortals a les carreteres catalanes. En circumstàncies que encara estan sota investigació, una dona va perdre la vida després de ser atropellada violentament per un vehicle el conductor del qual presentava signes evidents d’haver consumit alcohol i substàncies estupefaents.

Atropellament mortal a la TP-2124

El sinistre va tenir lloc exactament a les 06:07 hores, al quilòmetre 1,2 de la carretera TP-2124, situada al municipi de l'Arboç, a la comarca del Baix Penedès.

Segons informacions verificades pel Servei Català de Trànsit, la víctima, una dona de 35 anys, va ser colpejada amb extrema gravetat per un turisme quan transitava per la via. Tot i la ràpida intervenció dels equips d’emergència, les ferides sofertes van ser crítiques i van requerir el seu trasllat immediat a l’Hospital de Bellvitge

| Canva

Les unitats mèdiques activades van incloure tres ambulàncies terrestres i un helicòpter medicalitzat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que van intentar estabilitzar-la durant el trajecte al centre hospitalari. Tanmateix, els esforços dels professionals sanitaris no van ser suficients per salvar-li la vida, i la víctima va morir poc després del seu ingrés hospitalari.

Detenció del conductor implicat

La investigació preliminar apunta a un cas evident de negligència per part del conductor implicat. Els Mossos d'Esquadra, que van mobilitzar cinc patrulles fins al lloc dels fets, van procedir ràpidament a la detenció de l’home per un presumpte delicte d’homicidi imprudent. Durant els controls rutinaris posteriors a l’incident, les proves toxicològiques van confirmar les sospites inicials, revelant que el conductor circulava sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

Aquestes proves, que formen part essencial de l’atestat policial, seran determinants en el procés judicial que s’iniciarà en les setmanes vinents. L’acusació d’homicidi imprudent podria suposar greus conseqüències penals per al conductor detingut, tenint en compte que la víctima va perdre la vida com a resultat directe de la seva conducta temerària.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Una xifra preocupant

Amb aquest trist succés ocorregut a la TP-2124, ja són 79 les víctimes mortals registrades a les carreteres catalanes durant aquest any. Aquesta alarmant estadística revela un increment preocupant en la sinistralitat viària, malgrat les nombroses campanyes de sensibilització i prevenció portades a terme per les autoritats competents.

La combinació fatal d’alcohol, drogues i conducció imprudent continua sent una de les principals causes de morts i lesions greus a les vies del territori català. La societat torna a enfrontar-se a la urgència de reforçar les mesures educatives i sancionadores que redueixin aquests comportaments irresponsables.