Dos terribles incendis de vehicles posen a prova els Bombers: Carreteres tallades

Una jornada aparentment tranquil·la pot donar un gir en qüestió de minuts quan el foc irromp en plena via pública. Aquest dilluns, dos incendis de vehicles en diferents punts de Catalunya han provocat talls de carretera, alarma entre els conductors i una ràpida mobilització dels equips d'emergència. Les imatges parlen per si soles: columnes de fum dens, flames devorant la carrosseria i un desplegament immediat per evitar mals majors.

Incendi d'un tractor en plena carretera de Garrigàs

El primer dels incidents s'ha produït cap a les 14:23 hores, quan el telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís d'un foc a la GIV-6226, a l'alçada del municipi de Garrigàs (Alt Empordà). Es tracta de l'incendi d'un tractor cisterna, que ha començat a cremar de manera sobtada mentre circulava per aquesta via secundària.

Afortunadament, segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat, el foc no s'ha propagat al remolc del vehicle, tot i que sí que ha patit danys. La ràpida intervenció dels efectius ha estat clau per evitar que les flames afectessin més parts del vehicle o s'estenguessin a zones agrícoles properes.

| @bomberscat

No obstant això, les flames sí que han arribat a la vegetació dels marges de la carretera, cosa que ha obligat a extremar les precaucions i a actuar amb rapidesa per evitar l'expansió de l'incendi. Fins a quatre dotacions de Bombers s'han desplaçat al lloc i han aconseguit donar el foc per controlat al cap d'uns minuts. Les causes encara no s'han confirmat, però no es descarta una avaria mecànica. Tampoc no ha transcendit que hi pugui haver cap ferit per l'incident.

Segon incendi a la C-44: Carretera tallada a Vandellòs

Poc abans, a les 13:24, un altre avís encenia les alarmes al telèfon d'emergències. Aquesta vegada, l'incendi afectava un vehicle que circulava pel quilòmetre 5,8 de la C-44, al tram entre Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. El cotxe ha quedat completament calcinat, generant una gran columna de fum visible des de diversos punts de la comarca del Baix Camp.

Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit han informat que s'ha tallat temporalment la carretera en tots dos sentits, una decisió necessària per garantir la seguretat dels equips d'emergència i dels mateixos conductors. L'incendi també ha afectat la vegetació dels marges de la via, una constant en aquest tipus de successos durant els mesos d'estiu.

Els Bombers de la Generalitat han aconseguit controlar el foc després de desplegar diverses dotacions, però l'ensurt ha estat majúscul. No s'han reportat ferits, però el vehicle ha quedat completament destruït. Les imatges difoses pels mateixos serveis d'emergència mostren l'abast de l'incendi i el perill que ha suposat per a la circulació.

Aquests dos incendis, ocorreguts amb tot just una hora de diferència, són només una mostra més dels múltiples riscos que es multipliquen a les carreteres durant l'estiu. Les altes temperatures, combinades amb el desgast dels vehicles i la vegetació seca al costat de l'asfalt, són el caldo de cultiu perfecte perquè una espurna desencadeni un incendi de grans proporcions.