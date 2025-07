Dos terribles incendios de vehículos ponen a prueba a los Bomberos: Carrteras cortadas

Una jornada aparentemente tranquila puede dar un giro en cuestión de minutos cuando el fuego irrumpe en plena vía pública. Este lunes, dos incendios de vehículos en diferentes puntos de Catalunya han provocado cortes de carretera, alarma entre los conductores y una rápida movilización de los equipos de emergencia. Las imágenes hablan por sí solas: columnas de humo denso, llamas devorando la carrocería y un despliegue inmediato para evitar males mayores.

Incendio de un tractor en plena carretera de Garrigàs

El primero de los incidentes se ha producido hacia las 14:23 horas, cuando el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso de un fuego en la GIV-6226, a la altura del municipio de Garrigàs (Alt Empordà). Se trata del incendio de un tractor cisterna, que ha comenzado a arder de forma repentina mientras circulaba por esta vía secundaria.

Afortunadamente, según ha informado el cuerpo de Bombers de la Generalitat, el fuego no se ha propagado al remolque del vehículo, aunque sí ha sufrido daños. La rápida intervención de los efectivos ha sido clave para evitar que las llamas afectaran a más partes del vehículo o se extendieran a zonas agrícolas cercanas.

| @bomberscat

No obstante, las llamas sí han alcanzado vegetación de los márgenes de la carretera, lo que ha obligado a extremar las precauciones y a actuar con rapidez para evitar la expansión del incendio. Hasta cuatro dotaciones de Bombers se han desplazado al lugar y han conseguido dar el fuego por controlado al cabo de unos minutos. Las causas aún no se han confirmado, pero no se descarta un fallo mecánico. No ha trascendido tampoco que pueda haber ningún herido por el incidente.

Segundo incendio en la C-44: Carretera cortada en Vandellòs

Poco antes, a las 13:24, otro aviso encendía las alarmas en el teléfono de emergencias. Esta vez, el incendio afectaba a un vehículo que circulaba por el kilómetro 5,8 de la C-44, en el tramo entre Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant. El coche ha quedado completamente calcinado, generando una gran columna de humo visible desde varios puntos de la comarca del Baix Camp.

Protecció Civil y el Servei Català de Trànsit han informado de que se ha cortado temporalmente la carretera en ambos sentidos, una decisión necesaria para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y de los propios conductores. El incendio también ha afectado a la vegetación de los márgenes de la vía, una constante en este tipo de sucesos durante los meses de verano.

Los Bombers de la Generalitat han logrado controlar el fuego tras desplegar varias dotaciones, pero el susto ha sido mayúsculo. No se han reportado heridos, pero el vehículo ha quedado completamente destruido. Las imágenes difundidas por los propios servicios de emergencia muestran el alcance del incendio y el peligro que ha supuesto para la circulación.

Estos dos incendios, ocurridos con apenas una hora de diferencia, son solo una muestra más de los múltiples riesgos que se multiplican en las carreteras durante el verano. Las altas temperaturas, combinadas con el desgaste de los vehículos y la vegetación seca junto al asfalto, son el caldo de cultivo perfecto para que una chispa desencadene un incendio de grandes proporciones.