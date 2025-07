Accident brutal entre dos vehicles a l'A-2: Dos ferits greus

per Iker Silvosa

Un matí que havia de ser com qualsevol altre ha començat amb un gran ensurt en una de les principals vies de connexió entre Catalunya i Aragó. Els cotxes aturats, el silenci tens després de l'impacte i, poc després, l'arribada de sirenes obrint-se pas entre els vehicles atrapats. Un accident ha paralitzat completament la circulació en direcció Saragossa durant bona part del matí.

L'accident ha tingut lloc a l'A-2, a l'altura del municipi d'Alcoletge, entre els quilòmetres 465 i 468. Ha estat un xoc fort, entre dos turismes, que ha obligat a tallar inicialment un dels carrils. En els primers moments, les retencions s'estenien entre dos i tres quilòmetres, atrapant desenes de conductors que intentaven arribar a la feina o continuar el seu viatge.

El Servei Català de Trànsit ha informat de l'afectació poc després de les vuit del matí. A aquella hora, els equips d'emergències ja eren en camí. Durant una bona estona, el trànsit ha estat completament aturat, generant escenes de tensió entre els viatgers.

| SEM

Dos ferits traslladats a l'hospital

Afortunadament, tot i l'espectacularitat de l'accident, no cal lamentar víctimes mortals. Segons ha informat el diari Segre, un home i una dona han resultat ferits i han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic menys greu. El SEM ha mobilitzat dues ambulàncies, i els Bombers de la Generalitat han intervingut amb dues dotacions.

Els Mossos d'Esquadra també hi han acudit ràpidament per tallar el trànsit, desviar la circulació i fer l'atestat de l'accident. La trucada d'alerta ha arribat a les 8:04 del matí. A aquella hora, molts usuaris de la via ja havien començat a compartir imatges a les xarxes socials del caos que es vivia a la zona.

Imatges impactants del vehicle bolcat

Les fotos i vídeos no deixen lloc a dubtes: l'accident ha estat violent. Un dels cotxes ha quedat completament bolcat al mig de l'autopista, cosa que ha provocat una forta impressió entre els conductors. En un dels vídeos compartits per La Veu de Lleida, es pot veure com els vehicles circulen lentament al costat de les restes de l'accident, mentre els serveis d'emergència treballen sense descans.

Des del compte Anti-radar Catalunya, també s'ha difós una fotografia en què s'aprecia la magnitud del xoc. És la imatge que molts conductors s'han trobat de front aquest matí, obligats a frenar en sec davant la tallada de carril i la presència de restes per tot l'asfalt.

El trànsit es normalitza a poc a poc

Poc abans del migdia, Trànsit ha confirmat que els dos carrils ja estaven oberts de nou. Tanmateix, les cues persistien, i encara a mig matí es registraven retencions intermitents en aquest mateix tram de l'A-2. És una de les zones on més trànsit pesant circula i, en episodis com el d'avui, l'efecte embut és inevitable.