Avís urgent de Protecció Civil: 8 platges amb bandera vermella pel mal estat de la mar

per Iker Silvosa

L'estiu convida al bany, al relax i a omplir les platges, però hi ha dies en què la Mediterrània pot convertir-se en un escenari perillós. El que sembla una jornada tranquil·la pot esdevenir una situació de risc en qüestió de minuts. I això és exactament el que ha passat aquest dilluns en una zona molt freqüentada per banyistes i famílies senceres.

Protecció Civil ha llançat aquest 21 de juliol un avís urgent que afecta una franja molt concorreguda de la costa catalana. Vuit platges de les comarques del Baix Penedès i el Garraf han estat marcades amb bandera vermella pel fort onatge i les condicions adverses del mar. En concret, es tracta de les platges de Calafell, Cubelles, Creixell, Cunit, Roda de Berà, Torredembarra, El Vendrell i Vilanova i la Geltrú.

La mesura implica la prohibició total del bany en aquests punts del litoral, una decisió que les autoritats han pres per precaució i que romandrà vigent mentre l'estat del mar no millori. Les banderes vermelles onegen visibles als accessos i als llocs de socorrisme, alertant els visitants que no està permès entrar a l'aigua.

| Costa Daurada

Riscos reals: corrents i rescats innecessaris

Les platges afectades han vist com el mar guanyava força des de primera hora del dia. Els corrents marins, en combinació amb onades de mida considerable, representen un perill seriós per a qualsevol persona que intenti banyar-se, encara que sigui a prop de la vora. L'experiència demostra que molts dels rescats més complexos es produeixen en dies com aquest, quan la força de l'aigua no sembla tan amenaçadora a simple vista.

Protecció Civil ha recordat que ignorar una bandera vermella no només posa en risc la vida de qui es llença a l'aigua, sinó també la dels socorristes. Molts rescats es produeixen per imprudències, i en aquestes situacions cada minut compta. Per això, s'ha fet una crida a la responsabilitat, especialment tenint en compte que aquestes platges solen rebre una gran afluència de famílies amb infants durant els mesos de juliol i agost.

Ahir ja es va prohibir el bany en més de 10 platges

La situació no és nova. Diumenge, més de deu platges del Camp de Tarragona ja havien estat tancades al bany pel mateix motiu: el mal estat del mar. Aquesta tendència creixent posa de manifest la importància de consultar sempre l'estat de les platges abans d'anar-hi. Moltes aplicacions mòbils i serveis de meteorologia ofereixen informació actualitzada al minut sobre la seguretat del litoral.

Aquest tipus d'episodis no són excepcionals en ple estiu, però sí cada cop més freqüents. Les condicions meteorològiques estan canviant i això es nota en el comportament del mar. Per això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia ni confiar-se pel bon temps aparent.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha informat que segueix de prop l'evolució del mar en coordinació amb els serveis municipals. La vigilància serà constant durant tota la jornada, i no es descarta que en algunes platges la situació pugui millorar i permeti reobrir el bany en les pròximes hores.