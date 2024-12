Fort ensurt: 4 dotacions de bombers intervenen per l'incendi d'una llar de foc

La ciutat de Tàrrega ha viscut aquest matí un important ensurt. Quan un habitatge del Carrer Pau Claris s'ha vist afectat per un incendi a la xemeneia de la seva planta baixa. L'avís ha arribat als serveis d'emergència al voltant de les 07:34 hores, segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat a través de les seves xarxes.

En total, fins a quatre dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc per controlar les flames i evitar que el foc es propagués a altres àrees de la casa.

Un habitatge en risc pel foc a la xemeneia

D'acord amb la informació facilitada pels Bombers, l'incendi s'ha originat a la xemeneia situada a la planta baixa. Les flames han assolit part del revestiment de fusta del sostre i les parets, generant una densa fumera que va obligar els ocupants a abandonar l'immoble de seguida. Afortunadament, no s'han registrat ferits en el succés, una dada que aporta certa tranquil·litat enmig de l'ensurt.

Ràpida intervenció dels equips d'emergència

L'arribada dels bombers ha estat decisiva per sufocar el foc i controlar possibles focus secundaris que poguessin reactivar-se. Gràcies a la coordinació de les quatre dotacions, s'ha aconseguit apagar les flames i ventilar l'estança afectada en un termini relativament breu. Com a mesura preventiva, els efectius han revisat les instal·lacions de l'habitatge per garantir que la calor residual no provoqués una nova ignició.

També s'ha indicat als veïns de la zona que, davant d'aquest tipus de situacions, és fonamental mantenir la calma. Evacuar l'immoble amb rapidesa i alertar de seguida els bombers a través del telèfon d'emergències 112.

Recomanacions per evitar incidents similars

Amb l'arribada de l'hivern i la caiguda de les temperatures, l'ús de xemeneies i estufes s'intensifica. Per això, els diferents professionals aconsellen realitzar neteges periòdiques dels conductes de ventilació i xemeneies, per prevenir l'acumulació de sutge i els consegüents riscos d'incendi. A més, es recomana revisar l'estat de les instal·lacions elèctriques i de calefacció, així com comptar amb detectors de fum i extintors en bon estat.

En aquest cas, la ràpida actuació dels bombers i l'absència de persones a l'estança durant l'incendi han evitat que el succés es convertís en tragèdia. No obstant això, el foc ha causat danys materials a la zona de la xemeneia. I en parts del revestiment de fusta del sostre i les parets, per la qual cosa els propietaris hauran d'emprendre les reparacions pertinents.

Gràcies a l'eficaç intervenció de les quatre dotacions desplaçades, els veïns de Tàrrega poden respirar més tranquils en saber que la tensa situació està controlada. Aquest incident recorda la importància d'extremar les precaucions amb les instal·lacions de calefacció durant els mesos freds, per garantir així la seguretat de les persones i evitar qualsevol als immobles.