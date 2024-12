per Sergi Guillén

La C-17 és una de les carreteres més transitades de Catalunya. Aquesta via connecta importants zones urbanes i comercials. El seu disseny i capacitat busquen agilitzar el trànsit, però les incidències compliquen la circulació.

Aquesta carretera uneix Barcelona amb ciutats clau del Vallès Oriental i Osona. També connecta amb els Pirineus, sent clau en transport de mercaderies. Per la seva ubicació estratègica, els problemes a la C-17 generen gran impacte en milers de conductors.

Accidents i avaries són freqüents en aquesta carretera. Tot i que compta amb diverses millores, la seva saturació és un repte constant. El dia d'avui, una avaria ha provocat el caos en aquesta via concorreguda.

Caos a la C-17 per un cotxe avariat: Es formen llargues cues

La tarda del dia d'avui, una avaria a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès ha generat retencions importants. Un vehicle ha bloquejat un dels carrils en direcció sud, deixant-ne només un disponible. Aquesta incidència ha provocat cues de fins a dos quilòmetres, i ha complicat la circulació dels que es desplaçaven cap a Barcelona.

| ACN

Els serveis d'emergències estan treballant per retirar el vehicle avariat i restaurar la normalitat al més aviat possible. Tot i això, el trànsit ha estat inevitable. Tot i els esforços, la situació ha generat malestar entre els conductors atrapats, alguns durant més de mitja hora.

La zona on ha passat la incidència és coneguda per la seva alta densitat de trànsit, especialment en hores punta. Aquesta tarda, les condicions habituals es van agreujar, intensificant els retards. Tot i que no es van reportar accidents relacionats, la situació va evidenciar la vulnerabilitat d'aquesta artèria clau en la mobilitat catalana.

Un incident similar a la C-32

El mateix dia d'avui, o un altre incident ha complicat el trànsit a l'autopista del Garraf, la C-32. Un cotxe avariat dins un túnel a les Botigues de Sitges ha obligat a tancar temporalment la via en sentit Tarragona. Les retencions no han trigat a aparèixer, afectant centenars de vehicles.

Hores després, les autoritats per sort han aconseguit habilitar un carril per així descongestionar la zona afectada. Tot i que la circulació es va normalitzar, les imatges de l'embotellament van reflectir l'impacte de l'avaria. Aquesta segona incidència va subratllar els reptes constants del trànsit a Catalunya.

Solucions per a un trànsit més fluid

Les avaries i accidents a carreteres principals són inevitables. Tot i això, els usuaris demanen millores en la gestió i la informació. Un sistema de resposta ràpida i comunicacions més eficients podrien reduir els temps d'espera.

La C-17 i la C-32 són exemples de la necessitat actualitzar les infraestructures catalanes. Amb inversions estratègiques i tecnologia, seria possible mitigar l'impacte d'aquests problemes recurrents. Mentrestant, els conductors s'enfronten cada dia a la incertesa d'un trajecte complicat.