Nova nit d'incendis de cotxes a la mateixa ciutat

Sergi Guillén

Els darrers dies a Catalunya han estat especialment intensos per als Bombers. Incendis en habitatges i vehicles han requerit múltiples intervencions; encara que afortunadament, no s'han registrat ferits a la majoria dels incidents. Tot i això, el nombre de casos ha generat preocupació entre els veïns.

A ciutats com Barcelona, Badalona o Sabadell, els incendis han afectat tant vehicles com edificis residencials. Aquestes situacions solen ocórrer de matinada, dificultant-ne el control immediat. Els Bombers han treballat a contrarellotge per evitar que els focs es propaguin.

La implicació dels serveis d'emergència ha estat clau per mitigar els danys. Tot i això, els constants avisos han sobrecarregat els seus recursos. La ciutadania segueix esperant una solució davant aquest problema creixent que afecta la seguretat de l'entorn urbà.

Incendi al carrer Guasch de Badalona

La matinada d'aquesta mateixa nit, els Bombers de la Generalitat de Catalunya van rebre un avís per un incendi al carrer Guasch, Badalona. El foc va afectar dos vehicles, que van quedar parcialment calcinats. La ràpida actuació dels equips d'emergència va evitar més danys.

Segons han informat des de Bombers de Catalunya, l'avís s'ha registrat a les 03.14 hores. L'incendi no va causar ferits, però va generar preocupació entre els residents.

La imatge compartida a les xarxes socials mostra un dels cotxes envoltat de fum. Aquest tipus d'incidents a zones urbanes planteja riscos per als habitatges propers.

L'origen del foc continua sota investigació. Tot i això, la reiteració de casos similars a Badalona ha generat sospites. Les autoritats locals estan considerant augmentar les mesures de vigilància per prevenir futurs esdeveniments.

Un altre vehicle afectat a la mateixa ciutat

Hores després, un altre incendi es va declarar al carrer Calderón de la Barca, també a Badalona. En aquesta ocasió, una furgoneta va quedar totalment calcinada. L'avís es va rebre a les 05.05 hores, mobilitzant els Bombers novament.

El foc va afectar els cables de llum i telecomunicacions de la façana més propera. Tot i que els danys van ser importants, no hi va haver ferits. Els Bombers van inspeccionar les escales properes i van descartar presència de fum als habitatges.

Els veïns de Badalona expressen preocupació per reiterar aquests incidents. Alguns especulen sobre possibles actes intencionats, mentre que altres assenyalen l'estat de certs vehicles abandonats com a possibles focus d'ignició.

Reacció de les autoritats

Davant l'onada creixent d'incendis, les autoritats locals i autonòmiques avaluen implementar mesures de prevenció. Això inclou patrulles addicionals i campanyes de conscienciació ciutadana. També s'hi estudien estratègies per millorar la resposta ràpida dels Bombers en situacions d'alta demanda.

La ciutadania espera respostes concretes. Incidents com els que han passat a Badalona no només afecten el patrimoni, sinó també la sensació de seguretat als carrers.