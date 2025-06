Caos a París: Les xifres de morts durant la celebració de la Champions del PSG

La nit que havia de ser històrica per al futbol francès va acabar enterbolida per una onada de violència que va desbordar els carrers. L’eufòria col·lectiva pel primer títol de Champions League del Paris Saint-Germain es va transformar en caos, deixant un balanç tràgic i centenars de detencions.

Una victòria sense precedents que va desfermar l’eufòria... i el caos

El Paris Saint-Germain va aconseguir dissabte 31 de maig el seu primer títol de la UEFA Champions League en vèncer de manera contundent l’Inter de Milà per 5-0 a la final disputada a Munic.

L’equip dirigit per Luis Enrique va dominar el partit amb gols d’Achraf Hakimi, Désiré Doué (autor d’un doblet), Khvicha Kvaratskhelia i el jove Senny Mayulu. Aquest triomf va marcar una fita per al club parisenc, que feia anys que perseguia la glòria europea.

| @o.dembele7, XCatalunya, psg, Luis Enrique

L’alegria es va desbordar als carrers de París, on milers d’aficionats es van congregar en punts emblemàtics com els Camps Elisis i el Parc des Princes, on unes 48.000 persones van seguir el partit en pantalles gegants. La Torre Eiffel es va il·luminar amb els colors del club, i les celebracions van incloure focs artificials i càntics que van ressonar per tota la ciutat.

Del goig al caos: aldarulls i enfrontaments

Tanmateix, la festivitat es va tornar violenta quan grups de radicals - i no és la primera vegada que passa - van començar a enfrontar-se amb les forces de l’ordre. Als Camps Elisis i als voltants del Parc des Princes, es van registrar saquejos, incendis de vehicles i contenidors, i atacs amb focs artificials i objectes contundents contra la policia. Els agents van respondre amb gasos lacrimògens i canons d’aigua per dispersar els agitadors.

El Ministeri de l’Interior va informar que durant la nit es van fer 559 detencions a tot el país, 491 d’elles a París. A més, es van comptabilitzar 192 ferits i 692 incendis, incloent-hi 264 vehicles calcinats. El ministre Bruno Retailleau va qualificar els responsables dels aldarulls de "bàrbars" que van enterbolir una celebració històrica.

Tragèdies enmig de la celebració

La violència no només va deixar danys materials i ferits, sinó també dues víctimes mortals. A la localitat de Dax, al sud-oest de França, un jove de 17 anys va ser apunyalat al pit durant una reunió per celebrar la victòria del PSG. Tot i que va ser traslladat a l’hospital, no va aconseguir sobreviure a les ferides.

A París, una dona de 20 anys que circulava en patinet va morir després de ser atropellada per un vehicle que transportava simpatitzants del PSG al sud-oest de la ciutat.

A més, a Grenoble, al sud-est del país, un automòbil va envestir una família que celebrava al carrer, deixant quatre persones ferides, entre elles un jove de 17 anys en estat crític.

| Africa Images, XCatalunya, psg, Real Sociedad

Un problema que no cessa

La conquesta de la Champions League per part del PSG representa un assoliment monumental per al club i els seus aficionats. Tanmateix, els aldarulls que van seguir posen de manifest els desafiaments que afronten les autoritats i la societat per garantir que les celebracions massives es desenvolupin de manera segura i pacífica.

El contrast entre l’alegria esportiva i la violència als carrers planteja preguntes sobre la gestió d’esdeveniments multitudinaris i la necessitat de promoure una cultura de celebració responsable. Mentre el PSG es prepara per ser rebut amb honors al Palau de l’Elisi, la ciutat de París i el país sencer veuen com, una vegada més, el caos s’apodera d’una França cada cop més enfonsada