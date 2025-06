Incendi en un restaurant: Intervenen 6 dotacions de bombers

per Mireia Puig

Ahir dissabte a la tarda, la rutina es va veure alterada en un establiment de restauració quan un incident inesperat va obligar a mobilitzar un nombre important d'efectius d'emergència. El que va començar com una jornada aparentment tranquil·la va acabar convertint-se en l'escenari d'una intervenció ràpida dels bombers, que van actuar amb diligència per evitar que la situació derivés en conseqüències majors.

Una alerta que va mobilitzar els equips d'emergència

A les 15:48 hores, el telèfon d'emergències va rebre l'avís sobre un incendi a l'exterior d'un conegut restaurant, generant una reacció immediata. Segons van informar els serveis de bombers a través dels seus canals oficials, el foc es va iniciar a la zona perimetral del local, afectant principalment la vegetació adjacent i una motocicleta que es trobava aparcada a prop de la tanca exterior.

La ràpida propagació de les flames va posar en escac els equips d'emergència, que van enviar fins a sis dotacions per controlar la situació en el menor temps possible.

| ACN

L'escena es va desenvolupar sota una densa columna de fum que es podia veure des de diversos punts de la zona, cosa que va causar l'alarma dels veïns i clients del restaurant. Els bombers, equipats amb vestits d'intervenció i equips de respiració autònoma, van aconseguir contenir el foc abans que arribés a altres zones del recinte, evitant així danys estructurals i l'extensió a altres propietats properes.

Evacuació preventiva i actuació exemplar

Davant el risc que suposava la proximitat de les flames al local, el restaurant va ser evacuat de manera preventiva seguint els protocols de seguretat. Gràcies a aquesta decisió ràpida i a l'actuació coordinada dels equips, no s'ha registrat cap persona ferida ni intoxicada, segons van confirmar fonts oficials.

Cal destacar que els bombers van realitzar tasques de refredament a la vegetació i a la zona afectada per evitar possibles rebrots de l'incendi, assegurant el perímetre i revisant que no quedessin focus actius. La moto calcinada i part de la tanca exterior donen fe de la intensitat inicial del foc, tot i que finalment no va ser necessari lamentar danys personals.

El paper de la prevenció en la restauració

Aquest tipus de successos posa de manifest la importància de la prevenció i de comptar amb plans d'emergència efectius als establiments d'hostaleria, especialment aquells situats a prop de zones verdes o amb espais a l'aire lliure.

| Canva

La vegetació seca, sumada a les altes temperatures i la possible presència de materials inflamables als voltants, pot ser el detonant d'incendis que es propaguen amb rapidesa.

L'actuació de sis dotacions de bombers demostra que, davant qualsevol emergència, la capacitat de resposta i la coordinació entre els serveis d'emergència és clau per minimitzar danys i evitar tragèdies. En aquest cas concret, l'evacuació preventiva i l'actuació professional dels equips desplaçats van permetre que l'incident es resolgués sense conseqüències humanes, més enllà dels danys materials soferts a l'exterior.