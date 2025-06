Segon incendi del dia en un restaurant català

De vegades, la realitat supera qualsevol previsió i converteix una jornada aparentment normal en un autèntic repte per als serveis d'emergència. Durant la tarda d'ahir dissabte, un nou succés va obligar a posar en marxa un ampli dispositiu d'actuació en un establiment de restauració de Catalunya, en una situació que ha deixat desenes de persones pendents del fum, l'evacuació i la ràpida intervenció de bombers i sanitaris.

Un incident que obliga a evacuar més de 200 persones

Segons han confirmat fonts oficials, l'incident va començar a l'interior del restaurant d'Ulldecona a causa d'un problema a la caixa elèctrica, la qual cosa va desencadenar un incendi que ràpidament va generar un dens núvol de fum a tot el recinte.

L'alarma va obligar a desallotjar de manera preventiva la totalitat del personal i clientela, unes 200 persones en total, en una operació coordinada entre bombers i personal del mateix local. L'evacuació es va dur a terme amb celeritat i seguint els protocols de seguretat habituals en aquests casos, evitant així qualsevol situació de pànic.

| Canva

El fum, principal protagonista d'aquest tipus d'emergències, es va colar ràpidament pels diferents espais de l'establiment. La presència de productes elèctrics i materials combustibles va fer necessari el desplegament de diverses dotacions de bombers, que van aconseguir controlar les flames i ventilar el recinte per restablir la seguretat.

13 persones ateses per inhalació de fum

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va veure obligat a desplegar dues unitats terrestres a la zona davant la possibilitat que hi hagués persones afectades.

Segons les últimes informacions, fins a tretze persones han requerit atenció sanitària per inhalació de fum, tot i que totes elles han estat considerades com a casos lleus. L'actuació dels equips mèdics ha estat ràpida i eficaç, permetent descartar complicacions majors i tranquil·litzar els evacuats.

Aquest tipus de situacions no són estranyes quan es produeix un incendi en un local amb gran afluència de públic. El fum, a més de dificultar la visió i generar situacions d'ansietat, pot ser especialment perillós per a persones amb patologies prèvies o per a menors d'edat. La correcta ventilació i l'ús d'equips de protecció han resultat fonamentals per evitar conseqüències més greus.

Bombers i SEM, coordinats davant les emergències

La gestió del succés ha estat exemplar, mostrant una vegada més la capacitat de coordinació dels diferents cossos d'emergència catalans.

| ACN

Els bombers han treballat tant en l'extinció de les flames com en la posterior ventilació dels espais afectats, mentre que els sanitaris del SEM han estat atents per valorar els possibles intoxicats i garantir que cap persona quedés sense atenció.

L'incendi s'ha produït en un context d'especial sensibilitat, ja que només unes hores abans un altre restaurant també havia estat escenari d'un foc, tot i que en aquest cas no hi va haver persones afectades. La concatenació d'aquests episodis recorda la importància dels sistemes de prevenció d'incendis i el manteniment de les instal·lacions elèctriques en tot tipus d'establiments públics.