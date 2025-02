Dos accidents provoquen el caos en diverses vies principals de Barcelona

El matí d'aquest dilluns ha estat marcat pel caos circulatori en diverses de les principals artèries d'accés a Barcelona. Dos accidents, un a la C-31 entre Castelldefels i Gavà i un altre a la B-23 entre el Papiol i Molins de Rei, han generat importants retencions, afectant milers de conductors que es dirigien cap a la capital catalana.

Accident a la C-31: Un carril tallat i trànsit alentit

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través de les seves xarxes socials, el primer incident es va produir a la C-31, on un sinistre va obligar a tallar un dels carrils en sentit Barcelona, entre Castelldefels i Gavà. La situació va generar un notable embús a la zona, dificultant el pas dels vehicles i prolongant els temps de desplaçament.

| ACN

Les imatges compartides per Trànsit mostraven llargues cues de cotxes avançant a pas lent, en un tram ja per si mateix congestionat durant les primeres hores del dia. Fins al moment, no s'han reportat ferits greus, encara que la incidència ha obligat els serveis d'emergències i manteniment a intervenir ràpidament per minimitzar l'impacte en la circulació.

Greu col·lapse a la B-23 amb afectació a l'AP-7

Paral·lelament, un altre accident a la B-23 ha generat una situació encara més complicada. El sinistre, ocorregut entre el Papiol i Molins de Rei en sentit Barcelona, ha provocat inicialment el tall d'un carril, però les conseqüències en el trànsit van ser molt més severes. Segons Trànsit, en el punt àlgid de la retenció es registren fins a sis quilòmetres de cua, afectant fins i tot l'enllaç amb l'AP-7, una de les autopistes més transitades de Catalunya.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren una densa fila de vehicles aturats, amb camions i turismes atrapats en l'embús. Malgrat els esforços dels operaris per reobrir els carrils afectats, la congestió no es va dissipar immediatament, generant demores significatives per als conductors que es dirigien cap a Barcelona.

Poc després de les 8:00 del matí, Trànsit va anunciar que tots els carrils de la B-23 havien estat reoberts després de l'accident. No obstant això, la normalització del trànsit no va ser immediata, ja que l'acumulació de vehicles a la zona ha trigat a dissipar-se i per ara encara no s'ha tornat a la normalitat total. Encara amb els carrils operatius, la retenció persisteix, reflectint la fragilitat del trànsit en els accessos a la ciutat en cas d'incidents com aquests.

Aquests dos accidents han posat de manifest, una vegada més, la vulnerabilitat de la xarxa viària en els accessos a Barcelona, on qualsevol incident pot derivar en importants col·lapses. Conductors afectats han expressat la seva frustració a les xarxes socials, exigint millores en la infraestructura i una gestió més àgil en aquest tipus de situacions.