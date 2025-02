Retencions a la C-55 per accident, usuaris enfadats: 'Fins quan...'

Un nou accident ha tornat a provocar importants retencions aquest matí a la C-55, generant frustració i malestar entre els conductors. La col·lisió, ocorreguda a l'A-2 en direcció a Barcelona a l'altura d'Abrera, ha afectat directament la C-55 des d'Esparreguera, provocant llargues cues de vehicles i una circulació extremadament lenta. Les imatges compartides pel perfil de trànsit "Equip Viari" mostren el col·lapse de la via, amb nombrosos vehicles aturats i llums d'emergència activades a la zona del sinistre.

Els efectes de l'accident no van trigar a sentir-se en diversos trams de la C-55, on els usuaris han reportat velocitats mitjanes molt reduïdes i temps de trajecte significativament més llargs de l'habitual. Segons les dades obtingudes d'aplicacions de navegació en temps real, la velocitat mitjana entre Olesa de Montserrat i Abrera es va reduir a només 8 km/h, amb un temps estimat de recorregut de 21 minuts.

De manera similar, al tram de Sant Joan de Vilatorrada, la circulació es va alentir fins als 21 km/h. El sinistre ha posat de nou en evidència les dificultats que presenta la C-55, una de les vies més conflictives de la xarxa viària catalana a causa de la seva alta densitat de trànsit i la manca d'infraestructures adequades per absorbir el volum de vehicles que la transiten diàriament.

Indignació a les xarxes socials

L'accident i les conseqüents retencions han generat una onada d'indignació a les xarxes socials, especialment entre els membres de la plataforma "No més morts C-55", un grup que lluita activament per la millora de les condicions d'aquesta carretera. A través de Twitter, han expressat el seu malestar davant la manca de mesures efectives per evitar aquest tipus de situacions recurrents.

"Un matí més de complicacions a la C-55 des d'Abrera fins a Sant Joan de Vilatorrada. Fins quan aquesta ximpleria, Consellera de Territori? També som persones. Ja n'hi ha prou!", es llegeix en una de les seves publicacions més recents, acompanyada del hashtag #DESDOBLEM_LA_C55.

Un altre missatge dirigit directament a les autoritats autonòmiques denuncia la manca d'acció en la millora de la via: "No s'amagui Sra. Consellera de Territori, i compleixin el que van prometre; com a mínim el desdoblament (2+2) de Castellbell a Manresa, prou dilacions i voler instal·lar-nos més Ratera 2+1". En aquest missatge, esmenten directament figures polítiques i organismes responsables del manteniment i millora de la infraestructura viària, exigint respostes concretes i solucions immediates.

La urgència d'una solució

Les crítiques cap a la manca d'actuació a la C-55 no són noves. La plataforma "No més morts C-55" porta anys denunciant la perillositat d'aquesta carretera, que registra un nombre elevat d'accidents i retencions constants. Un dels seus principals reclams és el desdoblament de la via en alguns trams clau, per reduir la sinistralitat i millorar la fluïdesa del trànsit. No obstant això, fins al moment, les mesures implementades han estat insuficients per alleujar els problemes que es presenten gairebé diàriament en aquesta carretera.