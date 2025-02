Un multireincident roba un camió i té un accident en saltar-se un control

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home de 54 anys que va robar un camió lleuger carregat de ferros que va accidentar quan intentava saltar-se un control a la carretera LV-2001 entre Miralcamp i Mollerussa. Els Mossos el van perseguir i quan va arribar a la rotonda d'accés a la zona urbana, a causa de la velocitat que portava, no va poder fer el gir i la va passar per sobre.

Lloc sorprenent per amagar-se

El vehicle no va poder continuar la marxa després de perdre bona part de la càrrega. El conductor va sortir corrent perseguit per la policia fins que va saltar per una zona de patis interiors d'una illa de cases propera, on es va amagar. Després de fer una investigació intensa amb la Policia Local, se'l va trobar amagat a terra entre matolls.

L'home va ser conduït fins al carrer, i un cop es va constatar que no tenia ferides importants, va ser detingut. Quan el van identificar penalment va resultar que no s'havia tret mai el carnet de conduir i que tenia en vigor dues ordres de detenció dels jutjats de Lleida i Balaguer.

El camió constava com a robat l'11 de febrer en una finca de la partida Torres de Sanui de Lleida i el detingut està acusat d'un suposat delicte de robatori i furt d'ús de vehicle i d'un altre contra la seguretat del trànsit.

Un multireincident que no trigarà a estar una altra vegada en llibertat

Al lloc de l'accident va quedar tota la càrrega estesa pel carril. Es tractava d'una gran quantitat de barres d'alumini i ferro que, tot apunta al fet que tindrien un origen il·lícit, tot i que no hi ha cap denúncia de sostracció.

Els investigadors que s'han fet càrrec del cas continuen treballant per determinar l'origen de la càrrega i demanen col·laboració ciutadana posant-se en contacte amb la comissaria de Mollerussa en cas que algú sàpiga d'on pot provenir.

El detingut, amb nombrosos antecedents, passarà pròximament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.