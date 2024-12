Dos accidents múltiples en 100 metres: Tallada la C-14

No hi ha pitjor manera de començar la setmana que amb notícies d'aquest calibre. I menys encara, tenint en compte que ens trobem en el penúltim dia de l'any, cosa que sempre fa més tràgic i dramàtic qualsevol incident.

El matí d'aquest dilluns ha estat especialment complicat a la carretera C-14, a l'altura del quilòmetre 127,6, al terme de Vilanova de l'Aguda (Noguera). Segons informen els Bombers de la Generalitat, s'han produït dos accidents gairebé simultanis, separats per només 150 metres, que han obligat a tallar la via en ambdós sentits.

Les primeres trucades d'emergència van arribar al voltant de les 07:08 h, alertant d'una col·lisió amb dos vehicles implicats. Poc després, s'ha tingut constància d'un segon sinistre, aquesta vegada amb dos camions involucrats, molt a prop del primer. Davant la magnitud de la situació, els Bombers han mobilitzat cinc dotacions per atendre els afectats i assegurar la zona.

Talls intermitents i pas alternatiu

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha anat informant de l'evolució de la incidència a través de les seves xarxes socials. En un primer moment, la C-14 va quedar totalment tallada entre Vilanova de l'Aguda i Tiurana, provocant importants afectacions a la circulació. Posteriorment, s'ha restablert pas alternatiu, però pocs minuts més tard les tasques dels equips d'emergència han obligat a tancar de nou la carretera.

I alguns dels testimonis de l'accident no han dubtat a culpar les autoritats del mateix. "És una vergonya que tingueu les carreteres sense tirar sal a -6 graus. Dos camions al mateix punt bolcats i diferents turismes que s'han salvat de miracle", protestava un usuari de X.

Treball conjunt per restablir el trànsit

Tant els Bombers com els cossos policials romanen al lloc per retirar els vehicles accidentats i garantir la seguretat de la via. De moment, no s'han difós detalls sobre el nombre de ferits ni la gravetat dels mateixos. Les autoritats demanen precaució als conductors que transitin per la zona i recomanen buscar rutes alternatives si és possible, fins que la circulació pugui normalitzar-se.

S'espera que en les pròximes hores el SCT actualitzi la informació sobre l'estat de la C-14, una de les carreteres clau de la demarcació, especialment concorreguda durant els caps de setmana. De moment, la prioritat és facilitar l'accés als serveis d'emergència i agilitzar la retirada dels vehicles implicats en els dos accidents que han sembrat el caos en només 100 metres.