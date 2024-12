Un policia ajuda un home inconscient i aquest li 'agraeix' apunyalant-lo

per Sergi Guillén

Un incident va ocórrer aquest dissabte al matí a la Roca del Vallès, quan un veí va trucar al 112 després d'observar un home aparentment inconscient dins d'un vehicle estacionat. L'ambulància del SEM va acudir per avaluar la situació i verificar el seu estat de salut real.

La Policia Local també es va desplaçar al lloc amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat pública. No obstant això, ningú va imaginar que aquella intervenció rutinària acabaria amb un apunyalament frustrat per una armilla antibales.

Context i troballa inesperada

El vehicle estava al mig del carrer, impedint la circulació normal; i els agents i equip sanitari van intentar despertar l'individu amb suma precaució. De sobte, l'home va reaccionar violentament i va atacar un dels policies amb un ganivet. La punyalada va impactar contra l'armilla antibales i va evitar una possible ferida mortal; aquesta agressió va desfermar el caos i va posar a tothom en perill immediat.

L'actitud de l'agressor va ser tan hostil que va amenaçar a més persones, i va intentar apunyalar un altre agent i un tècnic sanitari que es trobava molt a prop. Les víctimes potencials van esquivar l'atac i van demanar reforços sense perdre temps. Mentrestant, l'agressor seguia brandant l'arma amb total menyspreu per l'autoritat; així doncs, la situació exigia una resposta ràpida abans que algú sortís greument ferit.

| ACN

Primeres maniobres defensives

La Policia Local va buscar immobilitzar l'individu amb una pistola tàser; no obstant això, el gruixut abric que portava bloquejava l'efectivitat de la descàrrega elèctrica. L'home va aprofitar aquest error per continuar la seva violenta resistència, i els testimonis van témer un desenllaç fatal si no es controlava l'agressor. En aquell moment, les maniobres de reducció es van tornar més arriscades i complexes.

L'agressor mantenia el ganivet i semblava disposat a tot per escapar, i els agents van intentar envoltar-lo, evitant que ferís més persones. Malgrat el perill, van seguir els protocols d'actuació per minimitzar danys; la tensió va créixer quan l'home va emprendre una fugida desesperada. Aquesta carrera va posar en escac el personal sanitari, que intentava calmar la situació.

Més agressions i una detenció complicada

L'individu es va dirigir a l'ambulància del SEM amb intencions perilloses, va punxar les rodes de la unitat mèdica, impossibilitant el seu desplaçament. I després, va córrer fins al seu cotxe per intentar fugir. La Policia Local, preveient el risc, havia retirat les claus del vehicle; allò va frustrar el pla de fugida i va forçar un últim enfrontament.

| ACN

Un agent va aprofitar l'obertura de la porta per immobilitzar l'agressor, mentre altres policies el reduïen des de diferents angles. Finalment, van aconseguir emmanillar-lo i detenir-lo sense que hi hagués ferits greus, i l'arma blanca va ser requisada per evitar més incidents posteriors. En aquell instant, la calma va tornar a poc a poc als carrers de la Roca del Vallès.

Col·laboració intermunicipal

Els Mossos d'Esquadra i policies locals de municipis propers van participar en la resolució. La seva ràpida assistència va ajudar a controlar una situació amb alt potencial de violència. L'Ajuntament de la Roca del Vallès va expressar el seu alleujament per l'absència de lesions greus; també va destacar la professionalitat dels agents locals en una conjuntura de “gran perillositat”.

La justícia s'encarregarà ara d'investigar i sentenciar els càrrecs corresponents. Mentrestant, la comunitat respira tranquil·la després d'un dissabte realment agitat. La lliçó apresa reforça la idea que cada emergència pot tornar-se molt perillosa; i per fortuna, l'armilla antibales i la perícia policial van evitar uns possibles desenllaços fatals.