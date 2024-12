Caos de diumenge a la tarda: 7 km de retencions a l'AP-7 per un accident

per Mireia Puig

L'últim diumenge de l'any sol ser sinònim de viatges, plans familiars i rutes congestionades. Tanmateix, pocs esperaven un embús de diversos quilòmetres a l'AP-7 a l'altura de La Roca del Vallès, sentit Tarragona, a causa d'una col·lisió entre tres vehicles que ha obligat a tallar un dels carrils.

El succés, reportat pel Servei Català de Trànsit a través de xarxes socials, ha causat retencions de fins a 7 quilòmetres i ha alterat la tranquil·litat de molts conductors que tornaven de passar el cap de setmana fora de casa.

La tarda va començar amb normalitat per a aquells que tornaven d'escapades nadalenques, aliens a la possibilitat de topar-se amb un important incident viari. Malgrat les advertències habituals sobre l'elevada densitat de trànsit a l'AP-7, els viatgers no van anticipar un bloqueig tan prolongat. L'avís oficial va puntualitzar que la col·lisió implicava tres vehicles, sense que transcendís informació sobre ferits de gravetat en aquell moment. El tancament d'un dels carrils va ser suficient per originar un tap quilomètric que va complicar, encara més, la circulació.

Un accident imprevist que colpeja l'operació retorn

El xoc es va produir prop de les 18:30 hores, segons el tuit difós per @transit, el compte oficial de Trànsit. Es desconeixen les causes exactes. Després de la col·lisió, els serveis d'emergència van arribar al lloc per auxiliar possibles afectats i retirar els vehicles sinistrats de la via.

Mentrestant, els conductors atrapats a l'embús van veure com el flux de cotxes avançava amb lentitud. Molts van optar per desviaments alternatius, cosa que, al seu torn, va saturar les carreteres secundàries de la zona. Alguns van decidir esperar a la mateixa autopista, esperant que les grues esborrin com més aviat millor el traçat principal. En tractar-se d'un diumenge amb moviments massius, l'impacte sobre l'operació retorn s'ha fet notar als panells lluminosos, que advertien de la retenció creixent.

Col·laboració i prudència a la via

Les autoritats demanen màxima prudència i paciència davant aquest tipus d'incidents, ja que una maniobra inadequada podria agreujar la situació.

En aquests casos, es recomana respectar la distància de seguretat, mantenir la calma i seguir les indicacions dels cossos de trànsit. A més, resulta essencial que els vehicles d'emergència accedeixin a la zona afectada sense trobar obstacles innecessaris.

Els responsables de carreteres destaquen la importància de consultar fonts oficials i aplicacions de trànsit per buscar rutes alternatives. Tanmateix, adverteixen que algunes vies secundàries també poden registrar saturacions, especialment en dates properes a la fi d'any. Convé assegurar-se que la via paral·lela escollida no comporti rodejos o embussos similars.