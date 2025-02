Dos accidents causen retencions a Barcelona: Afectades l'AP-7 i la C-58

La matinada a l'àrea metropolitana de Barcelona sol ser testimoni d'un trànsit cada vegada més dens. Milers de vehicles es posen en marxa per arribar als seus destins, ja sigui per motius laborals o personals. La rutina matinal, però, s'ha vist avui alterada, com és habitual, per incidències inesperades que han complicat el dia a nombrosos conductors.

Les primeres senyals d'un col·lapse viari s'han detectat a través de les xarxes socials, on diversos usuaris han compartit imatges de llargues cues. Poc després, les autoritats de Trànsit han confirmat que les principals dificultats se situen en dues de les vies més transitades de la regió. Concretament, l'AP-7 i la C-58 s'han convertit en el punt de mira per a tots aquells que circulaven cap a Barcelona i els seus voltants.

| ACN

Un dels successos ha tingut lloc a l'AP-7, entre La Roca i Montornès del Vallès, en sentit Tarragona. Els butlletins informatius indiquen que s'ha registrat un accident que ha obligat els equips d'emergències a tallar part de la calçada, deixant el carril dret per a la circulació i provocant un important embús. El trànsit s'ha vist alentit des de primera hora del matí, acumulant quilòmetres de lentitud i parades intermitents.

Les retencions han crescut ràpidament, arribant fins als 3 quilòmetres, especialment en trams on la capacitat de desviaments és limitada. Els serveis policials han insistit en extremar la precaució i han recomanat a la ciutadania que, si és possible, busqui rutes alternatives o posposi els desplaçaments no urgents.

Dos punts crítics a la C-58

El segon incident s'ha produït a la C-58, concretament en el tram que va des del Nus de la Trinitat fins a Montcada i Reixac, sentit Terrassa. Un accident ha generat parades intermitents i una congestió que s'està prolongant durant gran part del matí. Les imatges captades per càmeres de trànsit mostren com els vehicles avancen amb comptagotes, formant llargues fileres que s'estenen en diversos quilòmetres.

Així mateix, s'han reportat embussos addicionals de Montcada a Torre Baró, sentit Barcelona, a causa de l'efecte dòmino que es produeix quan els carrils es veuen reduïts per la presència d'equips d'emergència o per la retirada dels vehicles afectats. Els Bombers i el personal sanitari han procedit a retirar les restes del sinistre amb la major celeritat possible, tractant d'agilitzar la reobertura de la calçada.

La situació, encara que crítica en hores punta, s'està tractant d'estabilitzar paulatinament al llarg del matí. Des de Trànsit es reitera la necessitat de consultar els parts oficials i de conduir amb màxima prudència per evitar xocs en cadena. Es recomana, a més, mantenir una distància de seguretat adequada i respectar els límits de velocitat, ja que la presència de vehicles aturats a l'arcén i la reducció de carrils augmenta el risc d'accidents secundaris. Amb el pas de les hores, s'espera que la circulació recuperi la fluïdesa, encara que s'anima a tots els usuaris de la xarxa viària a comprovar l'estat de les carreteres abans d'emprendre qualsevol trajecte.