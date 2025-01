Mor un home de 65 anys en un accident a l'A-2

El matí d'aquest dimecres s'ha tenyit de dol a l'A-2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, on un home de 65 anys i veí de Barcelona ha perdut la vida en un accident de trànsit que ha sorprès tant els serveis d'emergència com els altres conductors que transitaven per la zona. El sinistre, catalogat com una sortida de via, va tenir lloc al quilòmetre 610, just al tram del RCDE Stadium i l'Splau, i suposa la cinquena víctima mortal a les carreteres catalanes en el que va de 2025.

L'avís dels fets es va rebre a les 10:26 hores, moment en què diversos testimonis van alertar les autoritats i van sol·licitar assistència urgent. Segons les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra, l'home circulava en una motocicleta juntament amb una acompanyant, que miraculosament va resultar il·lesa. Per motius que encara es desconeixen, el motorista va perdre el control i va acabar sortint de la via, cosa que va provocar un impacte de gran magnitud. Aquest tipus de sinistres, en què el vehicle abandona la calçada, comporten un risc particularment alt per als motoristes, la protecció dels quals depèn en gran mesura de l'equipament i la velocitat a la qual circulen.

La ràpida intervenció dels serveis d'emergència va ser crucial per atendre la víctima. Tres dotacions dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar al lloc de l'accident per col·laborar en la gestió del trànsit i esbrinar les causes del sinistre. A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar tres ambulàncies, una d'elles medicalitzada, amb la finalitat d'estabilitzar el ferit i procedir al seu trasllat urgent a l'Hospital de Bellvitge. Malauradament, malgrat els esforços del personal sanitari, l'home va ingressar en estat crític i va morir poc després al centre hospitalari.

Motoristes, el gremi més susceptible

La investigació per esclarir els fets recau en els agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra, que han iniciat les diligències habituals en aquests casos. El seu objectiu serà determinar la velocitat a la qual circulava la motocicleta, si hi va haver alguna maniobra brusca que propiciés la pèrdua de control o si va existir algun factor extern, com l'estat del paviment o la presència d'obstacles a la calçada, que incidís en el resultat fatal. També es tindrà en compte el testimoni de la dona que viatjava amb la víctima, així com les declaracions de possibles testimonis presencials, amb la finalitat de reconstruir amb precisió els instants previs a la sortida de via. Just en aquest tram hi ha un radar, per la qual cosa no serà molt complicat obtenir les imatges corresponents.

Mentre es completa la investigació, les autoritats insisteixen en la importància de la prudència al volant, especialment en zones on poden presentar-se canvis sobtats de carril, rampes d'acceleració o incorporacions. Per als motoristes, qualsevol distracció o excés de velocitat pot ser determinant, atesa la manca de protecció respecte als turismes. Així mateix, es reitera la necessitat d'un correcte equipament —casc homologat, jaqueta amb proteccions i calçat adequat— que ajudi a minimitzar les conseqüències en cas d'accident.