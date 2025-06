Dos carrils tallats a l'AP-7 per un accident amb dos cotxes bolcats

La tarda d'aquest divendres quedarà marcada per a molts conductors que circulaven per una de les principals vies ràpides de Catalunya. L'avanç de la jornada, que transcorria amb la densitat habitual de trànsit de primera hora de la tarda, es va veure sobtadament interromput per un succés inesperat que va obligar a aturar la marxa i a armar-se de paciència.

Un succés que col·lapsa la xarxa viària

Els fets van tenir lloc aquest 21 de juny de 2025, poc després de les set de la tarda, quan un accident múltiple va obligar a tallar dos dels carrils de l'AP-7 a l'altura de Barberà del Vallès, en direcció a Girona.

Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit, l'incident es va produir arran del bolcament de dos vehicles, fet que va desencadenar la immediata mobilització dels serveis d'emergència.

| SEM

A la imatge capturada per les càmeres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, s'observa la intervenció de diverses ambulàncies i equips d'assistència sanitària, així com la presència de la policia de trànsit i vehicles de bombers, atenent la situació i gestionant el trànsit desviat.

L'impacte de l'accident es va traduir en llargues retencions, amb centenars de vehicles obligats a aturar-se durant minuts que, per a molts, es van fer eterns. Les autoritats van recomanar prendre rutes alternatives i armar-se de paciència fins a la reobertura dels carrils afectats.

Bolcament de dos vehicles i desplegament d'emergències

La informació recollida a partir de les 19:00 hores, tant a les xarxes socials com a través de fonts oficials, confirma que dos automòbils van acabar bolcats després del sinistre, sense que fins ara hagin transcendit detalls concrets sobre la gravetat de les lesions dels ocupants.

El tuit publicat pel perfil oficial de Trànsit alertava del tall de dos carrils i la necessitat d'extremar la precaució en aquest tram, conegut per la seva alta densitat de trànsit, especialment en moments previs a l'operació sortida d'estiu.

La resposta dels equips d'emergència va ser immediata. Ambulàncies, vehicles d'assistència en carretera i patrulles de Mossos d'Esquadra es van desplegar per atendre els possibles ferits i coordinar les tasques de retirada dels cotxes accidentats, mentre la circulació seguia veient-se condicionada per la presència dels vehicles d'emergència i la necessitat de garantir la seguretat a la zona.

L'AP-7 i els desafiaments del trànsit a Catalunya

L'AP-7 és, des de fa anys, una de les artèries més transitades de la xarxa viària catalana. La seva importància estratègica, connectant l'àrea metropolitana de Barcelona amb la Costa Brava i la frontera francesa, la converteix en un escenari habitual de grans operacions de trànsit i, malauradament, d'accidents de gravetat variable.

| ACN, XCatalunya, hallojulie

No és la primera vegada que un succés com el d'aquest divendres provoca importants retencions i obliga a tallar carrils en ple cap de setmana. Els bolcaments de vehicles, tot i que menys freqüents que les col·lisions frontals o els encalços, solen implicar actuacions més complexes per part dels serveis d'emergència, tant en l'extracció dels ocupants com en la posterior retirada dels cotxes sinistrats.

A més, la gestió del trànsit en aquests casos exigeix la màxima coordinació entre els diferents cossos i entitats responsables, per evitar que les cues s'allarguin durant hores i es multipliquin els riscos per a la resta de conductors.